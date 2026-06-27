Мода от ерата на Оземпик. Голямата промяна

Прада предефинира мъжкия силует. И може би не само мъжкия силует, и дори не само силуета. Миуча Прада и Раф Симънс успяха да уцелят точното място, което отваря вратата към нова ера. С други думи, това е манифест за това, което сега ще се разбира като готино в модата.

Не е често в професионалната кариера на модния критик да чуе онова отчетливо, подобно на заключване щракване, което бележи промяната на посоката. Точно това се случи в неделя, 21 юни, във Fondazione Prada в Милано по време на ревюто на мъжката колекция Prada пролет-лято 2027. И съдейки по незабавния шум в социалните и традиционните медии след ревюто, всички го усетиха, дори онези „веради“, дългогодишни фенове на марката, които възкликват: „Prada си отиде!“. До известна степен са прави – виждаме нова Prada.

Не става въпрос само за свръхтънкия силует. Всичко, което е съставлявало старата Prada – обем, наслояване, trompe-l'oeil, историческа актуалност, сложен стил – всичко това изчезна с пускането на първия модел. Най-впечатляващото, разбира се, беше ултра-вталената кройка, но тя се наблюдава през последните няколко сезона не само при Prada и Miu Miu, но и например при Jonathan Anderson в Dior и Demna в Gucci. Тук те не просто го стесниха; те премахнаха всичко излишно, изстъргаха познатите техники на Prada и като цяло го пречистиха радикално. Както се казва в прессъобщението за колекцията: „Фокусът не е толкова върху опростяването, колкото върху дестилацията, върху фундаменталното, целенасоченото и смисленото.“ Това „не опростяване, а дестилация“ е същността на случилото се, пише "Комерсант".

Слабият външен вид не е нещо ново: помним го от края на 90-те и началото на 2000-те - поне от първите мъжки колекции на Еди Слиман за Dior Homme. Но няма абсолютно никакъв усет за младата Кейт Мос и нейните гаджета, никакъв рокендрол стил на слаби мъже в тесни панталони и якета, нито пък ъндърграунд атмосферата на списание iD или друг шик, захранван от хероин от епохата. Няма абсолютно никакви директни или дори скрити препратки към 90-те или 2000-те, които винаги са били толкова ясно очевидни в предишните мъжки колекции на Prada и Simons.

Това, което виждаме тук, е колекция, състояща се почти изцяло от основни дрехи: дънки и дънково яке, пижамен топ, семпло сиво сако, прави панталони, суитшърт, риза, пуловер. Няма шапки, достойни за Instagram, няма забележими бижута, може би очила с две лещи с различни цветове, различни форми и различни рамки. Повечето от тези артикули са изключително тънки и изработени от многоцветна кожа. Но не всички - якетата и пуловерите, например, изобщо не са тънки или кожени.

Всички модели ходеха със свободни ръце – без традиционни чанти в нито една от визиите. Вместо това, те носеха меки кожени калъфи, прикрепени с карабинери към колана на панталоните им. Чантите отдавна са стандарт на големите брандови ревюта и отказът от тях, особено за историческа марка кожени изделия като Prada, е доста радикален ход. Но за да изглеждате модерно днес, не ви трябват чанти – имате нужда от свободни ръце.

Десетилетието XXXL очевидно е приключило; цялата естетика на овърсайз отдавна е разводнена и превърната в клише. Махалото можеше да се люлее само от хипершироко към хипертясно и всички бяха подготвени за това. И когато хората пишат за новия силует днес и сравняват визии от Dior и Gucci с Prada, е ясно, че никой не е демонстрирал този нов силует толкова решително и по толкова остър начин.

Но Prada не само окончателно установи нов силует; тя също така дефинира какво означава да изглеждаш готин, установявайки нов стандарт за класа, стил и модерност.

Тази история има и друго измерение – социокултурното. Общоприето е, че модата реагира директно на всякакви социални събития. Въпреки това, в по-голямата си част всички цитирани примери за подобни реакции са пълни глупости и няма пряка връзка между даден силует и която и да е епоха. Но днешният slim fit е изключение, защото появата му е ясно свързана с промяната във възприятието за тялото и стандартите, които преживяваме в момента – тоест, с ozempic, munjaro, tirzetta и други малки помощници за постигане на идеалната фигура. Самата възможност за този телесен идеал става толкова достъпна, че скоро мнозина ще се окажат в тесни, прозрачни панталони и якета. Защото лекотата, флуидността и фокусът върху фундаменталното – това е съвременният идеал, възвестен от новата колекция на Prada.

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