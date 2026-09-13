Мода от ерата на Оземпик. Голямата промяна
Прада предефинира мъжкия силует. И може би не само мъжкия силует, и дори не само силуета. Миуча Прада и Раф Симънс успяха да уцелят точното място, кое...
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Прада предефинира мъжкия силует. И може би не само мъжкия силует, и дори не само силуета. Миуча Прада и Раф Симънс успяха да уцелят точното място, кое...
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Властите в Рим следят изкъсо модния бизнес през последните години Италианските власти разследват личните финанси на двамата ръководители на модната к...