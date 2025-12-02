Най-голямата сделка в модата! Дяволът носи Версаче
Най-голямата сделка в модата е факт, а фразата - Дяволът носи Прада, вече се отнася и за Версаче.
Prada Group окончателно придоби Versace, собственост на американската компания Capri Holdings, се казва в прессъобщение на Prada Group, цитирано от Форбс.
Всички необходими одобрения от регулаторните органи са получени, а сумата възлиза на 1,4 милиарда долара.
Capri Holdings придоби Versace срещу 2 милиарда долара през 2018 г., но никога не успя да постигне забележими резултати заради забавянето на пазара на луксозни стоки.
Според предварителни оценки делът на Versace в приходите на Prada ще бъде около 13%.
В края на 2024 г. приходите на Prada Group достигнаха 5,4 милиарда евро, което е с 17% повече от предходната година.
Джани Версаче направи модната си компания икона на пазара, но шокиращата му смърт преди 30 години беше първият сериозен трус в модната къща. Мотивите за убийството на италианския дизайнер остават неясни до днес.
След смъртта му империята премина в ръцете на неговото семейство, като дяловете на компанията бяха разпределени спрямо завещанието му, като сестра му Донатела пое ролята на CEO и творчески директор.
През годините управлението бе изпълнено с предизвикателства и финансови трудности, а през 2018 година модната къща е закупена от Michael Kors за рекордните 2,1 милиарда долара.
Днес Лоренцо Бертели, син на собствениците на Prada - Мюча Прада и Патрицио Бертели, потвърди пред Ройтерс, че ще стане изпълнителен председател на Versace след приключване на интеграцията. Той подчерта, че Prada е преследвала тази сделка от години.
