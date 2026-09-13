Най-голямата сделка в модата! Дяволът носи Версаче
Лоренцо Бертели стана новия шеф на империята на Джани Версаче
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Лоренцо Бертели стана новия шеф на империята на Джани Версаче
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