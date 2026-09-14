Ринго Стар яде един и същ прост сандвич от десетилетия - има само 2 съставки

Любимият сандвич на легендарния барабанист на „Бийтълс“ Ринго Стар е удивително прост – сирене между две филии хляб. Но има една важна подробност: сиренето не може да бъде какво да е.

Не яде нищо от крава

„Не ям нищо от крава, защото молекулите са толкова големи. Виждал ли си крава? Молекулите са толкова големи“, каза той.

Според музиканта именно това обяснява защо човек се засища, когато изпие чаша краве мляко, докато козето мляко било „с подходящ размер за телата ни“.

Това обяснение за размера на животните и техните „молекули“ не е подкрепено от науката. Съществуват обаче структурни разлики между козето и кравето мляко.

Козето сирене има характерен леко пикантен и земен вкус и често се комбинира както със сладки продукти – например плодове и мед, така и със солени съставки като прошуто.

Как изглежда сандвичът на Ринго?

Създателят на съдържание @domenicskitchen включва предпочитанието на Ринго Стар в Instagram поредица, в която пресъздава любимите сандвичи на известни музиканти.

В своята версия той първо запича две филии хляб в масло в тиган, след което ги намазва с меко козе сирене и добавя настъргано козе сирене чедър.

Рецептата предизвиква оживени реакции в социалните мрежи.

„Това звучи невероятно“, коментира един потребител, който предлага към сандвича да се добавят сол и черен пипер, домат и тънко нарязан шалот.

Друг определя идеята като страхотна, а трети се чуди защо Ринго Стар просто не си позволява повече от любимия сандвич: „Защо вече не яде много от тях? Давай, Ринго!“

Защо сандвичът изненада феновете?

Някои потребители са очаквали сиренето да бъде поставено между филиите и сандвичът да бъде запечен до разтопяване, както при традиционния американски grilled cheese.

Други обаче признават, че не са изненадани от необичайната версия – особено като се има предвид ексцентричният имидж на легендарния „Бийтъл“.

„Чудя се дали Ринго някога ще направи или хареса нещо нормално през живота си“, шегува се един от коментиращите.

Имаше и потребители, които оспориха твърдението му за „големите молекули“. Други посочиха, че мастните молекули в козето мляко са по-малки и по-фини от тези в кравето, което според тях го прави по-лесно за храносмилане.

Ринго Стар, който днес е на 86 години, очевидно продължава да предпочита храната си по свой собствен начин.

А сандвичът му далеч не е единственият необичаен избор на известна музикална звезда. В същата поредица @domenicskitchen е пресъздал и любимия сандвич на рокендрол пионера Литъл Ричард – фъстъчено масло, банан и мед върху бял хляб, изпържени в масло.

Сред останалите е и предпочитанието на кънтри звездата Алън Джаксън – ананас и майонеза върху бял хляб.