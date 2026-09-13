Журналистката, която постави под въпрос пола на Брижит Макрон, спечели делото

Френската журналистка Наташа Рей спечели делото за клевета в Апелативния съд в Париж срещу съпругата на президента на Франция, Брижит Макрон.

Адвокатът на журналистката Франсоа Данлеан написа за това на своята страница в социалната мрежа X, като приложи документи.

Наташа Рей най-накрая спечели делото за клевета, заведено срещу нея от Брижит Троньо-Макрон, каза той.

През декември 2021 г., няколко месеца преди френските президентски избори, Наташа Рей, която се нарече независим журналист, заяви във видео в YouTube, че разследва първата дама в продължение на няколко години.

Тя твърди, че учителката на Макрон, Брижит (по баща Троньо), която е с 24 години по-възрастна от президента, всъщност е родена като мъж на име Жан-Мишел.

През септември 2024 г. парижки съд осъди Рей, както и Амандин Рой, в чийто YouTube канал журналистката говори, на глоби от 13 500 евро за клевета.

Сега, Апелативният съд в Париж оправда Рей по дело за клевета, заведено срещу нея от Брижит Макрон и брат ѝ. Съдът установи, че повечето от нейните коментари не попадат под правната дефиниция на клевета.

Адвокатът на Брижит Макрон веднага обяви, че ще обжалва решението пред Касационния съд.