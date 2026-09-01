Генът си е ген. Дъщерята на Брижит се влюби в младок, Макрон на седмото небе

Плодовете не падат далеч от дървото. Българска поговорка, но с пълна сила важи за семейството на френския президент Макрон.

Дейли Мейл разкри, как досущ като майки си Брижит, 42 годишната Тифен се влюбва в младок. Историята се повтаря до най-малкия детайл.

Емануел Макрон се влюбва в Брижит, докато тя му е учителка.

Сега се оказва, че 22-годишният Антоан Льоконт също е бил личен учител (инструктор) на Тифен.

Той е професионален състезател по китсърф и инструктор по e-foil (електрически сърф).

Запознават се на плажа в тузарския курорт Льо Туке, което е семейното убежище на семейство Макрон.

Френските медии писаха, че двойката се е разкрила с видео в Instagram за романтичен уикенд в Амстердам.

Оказва се, че двамата са наели супер ексклузивния и откачен хотел Faralda Crane Hotel. Това е луксозен суит, разположен на върха на 50-метров изоставен пристанищен кран.

Пътували са до там с кемпер, като са си поделяли шофирането и са играли на игри по пътя. Очевидно, връзката им е хипи, но той самият не е хипар, а предприемач. Независимо, че още учи.

Студент е в престижното бизнес училище Neoma Business School, но вече има собствена компания за спортна екипировка (Mission Kiteboarding) и е бронзов медалист от международни състезания по китсърф.

Интересното е, че пастрокът Макрон също е запален по водните спортове и двамата с младежа вече имат обща тема за разговор. За разлика от предишния кандидат-жених.

Преди Антуан, Тифен имаше бурна и силно оспорвана връзка с Сирил Хануна. Той е известен френски тв водещ и т.нар. лошо момче, което е на 50 години.

Хануна обаче е яростен критик на Емануел Макрон и го обвиняваше публично, че президентът е помогнал за спирането на тв канала му (C8).

Връзката им приключи едва през май, а сега френските коментатори се шегуват, че Макрон най-накрая си е отдъхнал, че доведената му дъщеря е заменила политическия му враг с младо и амбициозно момче.