Тежки обвинения към Андреа. Тя побесня

Скандални твърдения, свързани с поп фолк певицата Андреа, бяха публикувани във Facebook страницата Paparazzi.bg.

Оттам посочват, че информацията е от Веселин Любенов, известен в обществото като ловец на автографи от популярни личности.

Според публикацията Андреа е пристигнала в нетрезво състояние на свое участие в Студентски град, като е носела бутилка бира и е употребявала алкохол още преди изявата си.

Отбелязва се, че това не е бил единственият подобен случай. Посочва се, че през миналата седмица певицата не се е появила на участие, като според твърденията причината била, че е била в нетрезво състояние. Наложило се колежките ѝ - Данна и Биляниш - да я заместят.

В публикацията се твърди още, че Андреа е заплашила свои почитатели с полиция, след като те поискали да се снимат с нея.

Към поста е прикрепен колаж, на който се вижда руса жена в автомобил, приличаща на Андреа. В поставката до подлакътника на автомобила се вижда стъклена бутилка, която по вида си изглежда като слабоалкохолен газиран сайдер.

Тези твърдения обаче категорично бяха отхвърлени от PR мениджъра на певицата Атанас Лазаров.

В позиция, разпространена до медиите, той посочва, че след края на участието си Андреа е била изключително уморена и е отказала снимка с няколко почитатели.

„Това е нейно право и не би следвало един нормален отказ да се превръща в повод за спекулации, обвинения и внушения относно състоянието ѝ“, посочва Лазаров.

По думите му при напускането на клуба охраната се е намесила, след като въпросните лица започнали да снимат автомобила на изпълнителката.

PR мениджърът твърди още, че по-късно, в ранните часове на деня - около 04:00-05:00 часа, са последвали многократни обаждания към личния телефон на Андреа. Около 05:00 часа подобни настойчиви телефонни обаждания били отправени и към самия Атанас Лазаров.

Оказа се, че Веселин Любенов е публикувал телефонен номер в личния си профил във Facebook. По информация, с която разполагаме, това е номерът на Андреа. Не е ясно с каква цел той е решил да го публикува публично.

От екипа на певицата подчертават, че подобно поведение не може да бъде оправдано с това, че някой е фен на даден изпълнител.

„Има ясна граница между интереса към публична личност и навлизането в личното ѝ пространство“, се посочва в позицията.