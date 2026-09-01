Сашо Кадиев стресна феновете си с неочаквано признание

Известният актьор и телевизионен водещ Александър Кадиев от години не успява да се справи с дългогодишната си зависимост към тютюнопушенето, започнала още в ранна детска възраст.

Въпреки оформената семейна традиция с майка му Катерина Евро да издимят солидни количества цигари дневно, той признава липсата на достатъчно воля за промяна. Настоящата му съпруга Ивелина Чоева също не е успяла трайно да го откаже от вредния навик, въпреки временните компромиси с електронни устройства, към които той е прибягвал в опит да я успокои.

Наред с никотиновата зависимост, актьорът е популярен със слабостта си към електронните игри, кока-колата и обилната храна, което вече оказва видимо влияние и върху физическата му форма.

В същото време семейната среда се подготвя за радостно събитие, тъй като двамата очакват появата на първия си общ наследник, при това от мъжки пол.

Очакването на новия член на семейството носело както голямо вълнение, така и допълнителни тревоги за бъдещия баща предвид динамиката на съвременното ежедневие и финансовите му страхове.