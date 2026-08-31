Семейна история разтърси "Фермата". Писмо разкри тежка съдба

Водещият на "120 минути" Светослав Иванов влезе във "Фермата", за да разкаже тежка семейна история.

В главната роля влязоха Светослав Бърканичков и синът му Джулиан, за които стана ясно, че са се открили едва преди няколко години. Тримата седнаха край огъня, а останалите фермери гледаха на телевизор. Джуалиан сподели, че е отгледан от баба си, а от майка си от разстояние. Бил на 7-8 години, когато пътували към леля му и майка му казала кой е баща му. До тогава той бил цесекар, но от онзи момент минал от "сините", след като разбрал, че татко му е бил играч на "Левски". Бърканичков пък не предполагал, че има дете допреди 8 години.

С разрешението на баща и син, Светльо Иванов прочете писмо от майката на Джулиан, в което тя разказва за нежеланата бременност, страха и намерението си да остави детето за осиновяване. Написаното разтърси не само двамата мъже, но и останалите участници в стопанството. Историята за момичето, което тръгва само към болницата в тъмната вечер, убедено, че след раждането ще остави бебето, се оказа болезнено откровение, с което самият Джулиан се сблъска за първи път, при това пред камерите на предаването.

Майката на Джулиан била много млада, когато забременяла. Взела опаковка противозачатъчни, вдигала тежести, за да изхвърли плода. Детето обаче все пак се родило. Трябвало 4 дни тя да го кърми, след което да бъде дадено за осиновяване. Само няколко часа, след като Джулиан видял бял свят нещо в майка му се преобърнало и заговорил майчиния инстинкт. Тя първоначално подписала декларация, че детето е за осиновяване, но после се отказала.

След всичко чуто Бърканичков и сина му не сдържаха сълзите си, а Джулиан каза, че обича много майка си. Бърканичков пък сподели, че самият той е осиновен и никога не открил биологичните си родители.

За Джулиан тази история е още една част от пъзела на собствения му живот. Когато навършва пълнолетие, младият мъж сам прави първата крачка към биологичния си баща - бившия футболист на "Левски" Светослав Бърканичков. Открива го на стадиона, по време на тренировки и успява да събере смелост.

"Когато го видях за първи път, сякаш видях себе си на неговата възраст", признава Бърканичков, който днес нарича Джулиан "син - мечта".

"Никога не съм обвинявал нито един от двамата и никога няма да ги обвинявам", призна Джулиан пред Светослав Иванов.

Цялата история трогна много дълбоко всички фермери, които след разговора запрегръщаха намерилите се баща и син.