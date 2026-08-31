Промяна за милиони българи от утре - касае пенсиите

От 1 януари 2027 г. се променя начинът, по който ще се управляват средствата за допълнителна пенсия във втория и третия стълб на пенсионната система. Въвежда се мултифондов модел, който ще даде възможност на осигурените сами да избират какъв тип инвестиционна стратегия да бъде прилагана към натрупаните им средства.

Първият важен срок започва още тази есен. От 1 септември до 30 ноември 2026 г. хората, които се осигуряват в универсален пенсионен фонд, ще могат да подадат заявление до пенсионното си дружество и да изберат между три вида подфондове – динамичен, балансиран и консервативен.

Изборът не е задължителен. Ако осигуреното лице не подаде заявление до 30 ноември, средствата му ще бъдат разпределени служебно според възрастта му към 1 януари 2027 г.

Какво означават трите подфонда?

Хората до 50 години ще бъдат насочвани към динамичен подфонд, ако не направят собствен избор. При него се предвижда по-активно управление на средствата. Потенциалът за по-висока доходност е по-голям, но заедно с него идва и по-висок инвестиционен риск.

Осигурените от 50-годишна възраст до три години преди пенсионната възраст ще бъдат разпределяни в балансиран подфонд. При него рискът е по-умерен и се търси по-балансирано съотношение между възможната доходност и сигурността на натрупаните средства.

За хората, на които остават три или по-малко години до пенсиониране, участието в консервативен подфонд ще бъде задължително. Идеята е в този период средствата да бъдат изложени на значително по-малък пазарен риск и основният акцент да бъде върху тяхното съхраняване.

Избраният подфонд няма да е решение за цял живот. Веднъж на 12 месеца осигуреното лице ще може да променя избора си.

Какво става с парите, ако човек не направи избор?

Тук системата има автоматична „защитна мрежа“. Ако до края на ноември човек не посочи предпочитан подфонд, пенсионното дружество ще го разпредели служебно според възрастта му.

Това означава, че липсата на действие няма да остави средствата без управление. Те ще попаднат в съответния подфонд в зависимост от периода, който остава до пенсионирането.

Преди да направят избор, гражданите могат да потърсят информация и консултация от пенсионноосигурителното дружество или от неговите оторизирани посредници.

Парите за втора пенсия са лични

Средствата, натрупани по индивидуалната партида за допълнителна пенсия, са лична собственост на осигуреното лице. Те се формират от осигурителните вноски, инвестират се и могат да носят доходност.

Предвидена е и възможност тези средства да бъдат наследявани.

Комисията за финансов надзор е прегледала 30 подзаконови нормативни акта и е приела необходимите промени, свързани със старта на новата система. Новите правила обхващат както натрупването и инвестирането на пенсионните спестявания, така и начина, по който те ще бъдат изплащани.

Предвижда се също развитие на гаранциите за внесените осигурителни вноски, по-високи капиталови изисквания към пенсионните дружества и обвързване на част от таксите с постигнатата доходност от управлението на средствата.

Пенсионните спестявания ще могат да инвестират и в инфраструктура

От началото на 2027 г. средствата във втория и третия стълб ще могат да бъдат инвестирани и в инфраструктурни облигации, както и в акции на дружества, свързани със значими инфраструктурни проекти, когато тези акции се търгуват на регулиран пазар.

Така новият модел разширява възможностите за управление на пенсионните спестявания, като едновременно с това въвежда различни нива на риск според избраната стратегия и възрастта на осигуреното лице.

Ако човек не знае в кой универсален пенсионен фонд постъпват неговите осигурителни вноски, може да направи справка чрез електронния портал на Националната агенция за приходите.