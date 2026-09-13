Промяна за милиони българи от утре - касае пенсиите
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
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Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
Много пенсионери от чужбина се заселват тук, защото им е по-евтино
НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
Ще има още сериозни реформи в държавната администрация, каза Стефан Белчев
Демографският колапс наложи 33 радикални мерки
Системата вече не се издържа сама
Отложеното пенсиониране носи по-висока пенсия за цял живот, но крие и важен финансов капан
Според Преслав Райков без бърза реформа все повече публични пари ще отиват за пенсионни разходи
Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август 2026 г.
Над 800 000 пенсионери ще получат 347,51 евро още през юли, без да чакат редовен бюджет за 2026 г.
България е на прага на нова демографска и икономическа реалност
Ето къде живеят богатите пенсионери у нас
В свят, в който животът поскъпва по-бързо от календара, а работните години се трупат неусетно, въпросът „Как ще живея, когато спра да работя?“ вече не...
Подобряване на формулите за изчисление на пенсиите, предлага партията на Костадин Костадинов
Минималната пенсия обаче зависи от решение на парламента
Говори бивш социален министър
Масово не се знае как работят пенсионните фондове
Предложението е публикувано за обществено обсъждане
Бивш социален министър смята, че популистките решения затрудняват следващия бюджет
Средната пенсия мина 1000 лв., но за 800 000 души това е далечна мечта