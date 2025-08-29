Експерт посочи най-големия проблем с минималната заплата

Правителството няма избор по въпроса с минималната работна заплата,

защото законът ясно предвижда тя да бъде обвързана с половината от средната брутна заплата.

Това коментира пред БНР бившият социален министър Христина Христова.

„Няма друг ход за правителството. Това е законово положение, което трябва да се изпълни. Това, което искат синдикатите – МРЗ да е 50% от средната брутна заплата, е в текста на закона“, заяви тя.

Христова уточни, че в този текст е заложено

„неправилно включване на европейското право в българското право“,

което създава напрежение. По думите й, дебатът се движи между две крайности – от пълна свобода за договаряне на цената на труда до настояването МРЗ да осигурява издръжката на живота. „И едното, и другото е екстремно“, подчерта тя.

Пенсионната система остава без реформа

Христина Христова посочи още, че в момента управлението не е готово да предложи промени в пенсионната система, въпреки нарастващите дефицити през последните години. По думите й няма и готовност за промяна на т.нар. швейцарско правило. Тя припомни, че средствата от осигурителни вноски покриват само половината от пенсиите – 12 милиарда лева идват от вноски, а още толкова се осигуряват от държавния бюджет.

Христова настоя за информационна кампания, която да разясни как ще се изчисляват пенсиите в евро, за да се намалят страховете на възрастните хора. Тя цитира и данни, според които в пет области на страната пенсионерите вече са мнозинство в демографската картина.

Цени, инфлация и предизвикателства пред бюджета

Бившият социален министър предупреди за „недобросъвестно и необосновано повишаване на цените“ у нас. „Очевидно не е обективен процес. Търговците очевидно се движат от мисълта – защо да не се опитам максимално да спечеля на гърба на другите през този период“, коментира Христова.

Според нея най-голямото предизвикателство пред следващия бюджет ще бъдат повишените разходи, които са резултат и от „неразумни, популистки решения в последните 4-5 години в управлението“.

