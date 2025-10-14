Българското кисело мляко покорява Япония с нова научна мисия

България и Япония навлизат в нов стратегически етап на своето икономическо и научно сътрудничество.

След повече от половин век партньорство в областта на млечните продукти, „Ел Би Булгарикум“ и японският гигант „Мейджи“ (Meiji) обявиха, че през първата половина на 2026 г. ще открият съвместна научноизследователска лаборатория. Основната ѝ цел ще бъде да проучва ползите от традиционното българско кисело мляко и да развива нови продукти и технологии на основата на уникалните български закваски.

Науката зад вкуса - лаборатория между София и Токио

Новината бе съобщена след срещата на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на Meiji Holdings Co., в централата на корпорацията в Токио. В разговора участваха още Бунджиро Яо, член на борда и директор по млечните продукти на компанията, както и българският посланик в Япония Мариета Арабаджиева.

Двете страни обсъдиха новите научни и технологични направления в сътрудничеството, включително производството на иновативни млечни продукти и приложението на пробиотичните култури в здравословното хранене. Акцентът бе поставен върху стратегическото партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за изграждане на съвместна лаборатория, която ще изучава здравословния ефект на киселото мляко.

„Това подчертава ключовата роля на Мейджи за популяризирането на българския продукт“, заяви министър Дилов. От своя страна, Бунджиро Яо потвърди, че откриването на изследователския център у нас е „изключително важно за компанията“.

Новата структура няма да се ограничава само до обмен на ноу-хау и закваски, а ще се превърне в център за иновации, фокусиран върху ефектите на ферментиралите млечни продукти върху човешкото здраве.

Партньорство на доверие и споделени ценности

Петър Дилов подчерта, че сътрудничеството между държавното предприятие „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“ е пример за „взаимно доверие и споделени ценности“, които насърчават устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.

Резултатите от това партньорство вече са впечатляващи – по време на срещата стана ясно, че около 95% от японците разпознават българското кисело мляко, а над 20 милиона души в Япония започват деня си именно с него. Над пет десетилетия съвместна работа са превърнали бранда „Българско кисело мляко“ в символ на качество и здравословен начин на живот не само в Япония, но и в други азиатски държави.

Главният изпълнителен директор Катсунари Матсуда благодари за отличното партньорство и подчерта, че отношенията с българското предприятие остават приоритет за Мейджи. Той припомни, че компанията вече повече от 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар под името „Българско кисело мляко“, с което популяризира страната ни и нейната култура на здравословно хранене.

България на световната сцена - от лабораторията до ЕКСПО 2025

„Мейджи“ е най-големият производител на млечни продукти в Япония, с широк асортимент – от прясно и кисело мляко до сирена, сладоледи и функционални храни. Новото сътрудничество с България идва в момент, когато двете страни отбелязват нов етап в икономическите си отношения.

По думите на министър Петър Дилов, 2025 г. се превръща в знакова година за двустранното партньорство. България участва в световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, което се проведе от 13 април до 13 октомври с над 160 участващи държави. Българският павилион бе открит на 13 април и се намираше на ключова локация между Сингапур и Нидерландия. В церемонията участваха вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев, посланик Мариета Арабаджиева и д-р Бойко Таков от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Под темата Saving Lives (Спасяване на животи) България представи своя принос към глобалните предизвикателства – включително постижения в хранителните технологии, които се вписват идеално в философията на партньорството с Мейджи. Така традиционното българско кисело мляко продължава да бъде не просто продукт, а културен и научен посланик на страната ни по света.

