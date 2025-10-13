Петър Дилов: България става иновативен партньор на Япония

България и Япония поставят началото на нов стратегически етап в своите икономически отношения.

Това обяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на официалната церемония по закриването на световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака. Министърът определи форума като ключов за позиционирането на България като високотехнологична и иновативна държава, способна да привлича инвестиции и да бъде активен партньор в Азия.

Фокус върху иновации и нови партньорства

„Поздравявам Осака за успешното домакинство на ЕКСПО 2025. Участието на България със собствен павилион е израз на нашата ангажираност да покажем богатството на културата и съвременните ни постижения в сферата на високите технологии, иновациите и изкуствения интелект“, заяви Петър Дилов в изказването си.

Министърът подчерта, че България разглежда Япония като стратегически партньор в Азия и че отношенията между двете държави навлизат в нова фаза на икономическо сътрудничество. „България е добре позната в Япония като страна на розите и киселото мляко, но вече е и привлекателна бизнес и инвестиционна дестинация, особено във високотехнологичните сектори“, допълни той.

Дилов акцентира, че чрез участието си в ЕКСПО 2025 страната е потвърдила своя ангажимент към насърчаване на иновациите, устойчивото развитие и международното партньорство, като е утвърдила позицията си на активен участник в Азиатско-тихоокеанския регион.

Българският павилион – мост между култура и технологии

Министърът посети и българския павилион, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), който беше сред най-високия клас тип „А“. Над 310 хиляди души преминаха през експозицията, която предизвика силен интерес сред международните участници.

Снимка: Министерство на икономиката

Павилионът бе позициониран в тематичната зона Saving Lives, като акцентите включваха науки за живота, здраве и благополучие, селско стопанство, възобновяеми и нови енергии. Българската експозиция демонстрира постиженията на страната в науката, технологиите и зелените иновации и представи визията ѝ за устойчиво развитие.

„С участието си в ЕКСПО 2025 България показа, че е не само страна с богато културно наследство, но и модерна икономика с потенциал да се превърне в енергиен и технологичен хъб на Балканите“, посочи Дилов.

ЕКСПО 2025 – световна сцена за бъдещето

Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, проведено под мотото „Проектиране на бъдещо общество за нашия живот“, събра представители на около 160 държави и привлече близо 28 милиона посетители. Форумът бе посветен на технологиите и иновациите, които ще определят развитието на обществото през следващите десетилетия.

На официалната церемония по закриването присъстваха още посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева и изпълнителният директор на ИАНМСП д-р Бойко Таков, както и министри и делегати от страните участнички.

В края на събитието Петър Дилов подчерта, че ЕКСПО 2025 е било възможност България да покаже новата си идентичност – на държава, която съчетава традиция и иновация, култура и технологии, и която гледа уверено към бъдещето на глобалната икономика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com