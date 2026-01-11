Стотинки в бидони! Българите обменили 150 тона монети и банкноти

Важна новина за всички, които ще сменят левове в евро в банките.

Има ли нарушения от страна на банките при обмяна на левовете в евро – темата коментирана в предаването „120 минути“ на bTV Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Димитрова е категорична, че не се дължат такси за обмяна на левове в евро, независимо дали става дума за банкноти или монети, както и дали гражданите са клиенти на съответната банка. Това правило важи за първите шест месеца от въвеждането на еврото.

В отделни случаи, при които са били начислени такси, те вече са възстановени. По думите ѝ става дума за единични грешки на ниво служител.

Димитрова подчерта огромния обем работа, поет от банковата система в първите дни:

За първите два работни дни са обслужени близо 240 000 клиенти в клоновете

Извършени са над 1,5 млн. тегления от банкомати на стойност над 300 млн. лева

През ПОС устройства са минали над 6 млн. картови транзакции на стойност около 150 млн. евро

Приети са над 30 млн. банкноти и монети, с тегло около 150 тона

„Това са обеми, които никога не са били регистрирани в историята на българската банкова система“, подчерта тя и благодари на банковите служители за работата им, включително през почивните дни.

По повод сигналите за изискване на декларации за произход на средства Димитрова уточни, че декларация се изисква само при обмяна на суми над 5000 евро. Решението е взето единодушно от Асоциацията на банките в координация с компетентните институции и е в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.

За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка три работни дни по-рано, с цел по-добра организация и обслужване.

Няма такси и за обмяна на монети, но от банките апелират за разум. В отделни случаи клиенти са носили изключително големи количества монети – в бидони, което затруднява работата на клоновете. Въпреки това всички клиенти са били обслужени.

От бурканите в банките: На 29 и 30 декември българите са внесли над 1 млрд. лв.

Относно сигналите за временно намалени лимити за теглене от банкомати Димитрова обясни, че това е било временна организационна мярка в първите дни за по-плавно обслужване. В момента всички банки са в пълен синхрон.

За да се намали натоварването, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 банкови клона. При нужда ще се обмисли работа и в неделя.

По думите на Димитрова има достатъчно наличности от евробанкноти и евроцентове, включително за бизнеса. Възможни са временни изчерпвания в отделни банкомати или клонове, но те се зареждат своевременно.

От Асоциацията на банките очакват и насърчават увеличаване на картовите и дигиталните плащания, което ще улесни както клиентите, така и търговците.

„Процесът ще се нормализира. Координацията между банките, БНБ и институциите е добра, а преминаването към еврото като цяло показа, че системата работи“, смята Петя Димитрова.

