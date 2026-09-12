Обрат с британските лири. Нови банкноти
Крайното решение ще вземе Андрю Бейли, управителят на "Банк ъв Ингланд"
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Крайното решение ще вземе Андрю Бейли, управителят на "Банк ъв Ингланд"
Банкнотите се оказват огнище на микроби и бактерии
Серия с ограничен брой банкноти от 20 паунда, посветени на класирането на страната за Мондиал 2026, бе създадена от Банката на Шотландия. Специалното...
Нови банкноти ще носят подписа на президента редом с финансовия министър
Вероятно става дума за канал от Румъния към България
От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство у нас
Куриозен случай в Пловдив
Само за два дни народът внесъл в банките над 1 милиард лева
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Банкнотите ще бъдат малки шедьоври, способни да разкажат история за иновации