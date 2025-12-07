Преди еврото! Необичайна промяна с банкоматите

Необичайна промяна с банкоматите се наблюдава от няколко дни. Едни банкноти изчезнаха.

Остава по-малко от месец до историческия момент, когато България официално ще влезе в еврозоната. Но още преди настъпването на 1 януари 2026 г. гражданите започнаха да забелязват необичайна промяна: едрите банкноти от 50 и 100 лева почти са изчезнали от банкоматите.

При теглене на суми машините масово пускат дребни купюри – 10, 20, а понякога дори 5 лева. Впечатление прави, че тези банкноти са чисто нови, което поражда коментари сред клиентите, че банките целенасочено „разчистват“ наличностите си от левове преди голямата смяна.

Новогодишна пауза в банкоматите

В нощта на 31 декември срещу 1 януари банкоматите ще бъдат временно спрени за няколко часа. Причината е техническа – системите трябва да се пренастроят, за да започнат да работят с новата валута. Така първите евро банкноти ще излязат от машините още в ранните часове на новата година.

Какво предстои за гражданите и бизнеса

- Фиксиран курс: Всички левове ще се обменят по неотменим курс – 1 EUR = 1,95583 BGN.

- Банкови сметки: В нощта на 31 декември срещу 1 януари всички депозити, кредити и наличности в левове автоматично ще бъдат превалутирани в евро, без такси.

- Безплатна обмяна:

- В банки и „Български пощи“ – до 30 юни 2026 г. левове ще се обменят без такса.

- В БНБ – безплатна обмяна без ограничение в количеството и без краен срок.

Преход в търговската мрежа

- Двойно обозначаване на цените: От 8 август 2025 г. до края на 2026 г. цените ще се показват едновременно в левове и евро.

- Двоен период на обращение: През януари 2026 г. клиентите ще могат да плащат както в левове, така и в евро. Търговците обаче ще връщат ресто само в евро.

- Единствена валута: От 1 февруари 2026 г. всички плащания – в брой и безкасово – ще се извършват единствено в евро.

Какво означава това за хората

Изчезването на едрите левови банкноти е само част от подготовката за голямата промяна. Банкоматите вече започват да „разтоварват“ наличностите си, а новогодишната пауза ще бъде последната стъпка преди България да се събуди на 1 януари с нова валута в джоба.

