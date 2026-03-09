Назоваха най-добрите коли на старо

Експертите на WhatCar са идентифицирали десет много достъпни модела, които ще задоволят всеки собственик с редица положителни характеристики. Но най-важните са атрактивна цена, нисък разход на гориво и надеждност.
Най-добрите употребявани автомобили за града през 2026 г.:
Форд Фиеста;
Шкода Фабия;
Фолксваген Поло;
Сузуки Суифт;
Рено Клио;
Дачия Сандеро;
Хонда Джаз;
Мини;
Сеат Ибиза;
Тойота Ярис.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com