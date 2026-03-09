Назоваха най-добрите коли на старо

Експертите на WhatCar са идентифицирали десет много достъпни модела, които ще задоволят всеки собственик с редица положителни характеристики. Но най-важните са атрактивна цена, нисък разход на гориво и надеждност.

Най-добрите употребявани автомобили за града през 2026 г.:

Форд Фиеста; Шкода Фабия; Фолксваген Поло; Сузуки Суифт; Рено Клио; Дачия Сандеро; Хонда Джаз; Мини; Сеат Ибиза; Тойота Ярис.

