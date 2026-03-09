Бизнес

Назоваха най-добрите коли на старо

Топ 10 модела

Назоваха най-добрите коли на старо
Снимка: Freepik
09 мар 26 | 19:21
884
Агенция Стандарт

Експертите на WhatCar са идентифицирали десет много достъпни модела, които ще задоволят всеки собственик с редица положителни характеристики. Но най-важните са атрактивна цена, нисък разход на гориво и надеждност.

Най-добрите употребявани автомобили за града през 2026 г.:

  1. Форд Фиеста;

  2. Шкода Фабия;

  3. Фолксваген Поло;

  4. Сузуки Суифт;

  5. Рено Клио;

  6. Дачия Сандеро;

  7. Хонда Джаз;

  8. Мини;

  9. Сеат Ибиза;

  10. Тойота Ярис.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай