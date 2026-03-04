Назоваха най-надеждните хибриди на старо

Topspeed състави списък с 10-те най-издръжливи употребявани хибридни автомобила. Най-надеждният хибриден автомобил от последните години е Lexus ES 300h от 2017 г.

Експерти от аналитичната компания iSeeCars му дадоха оценка 96 от 100, което е практически перфектно. Собствениците по същество потвърждават този статус, наричайки колата почти перфектна. Вярно е, че понякога се оплакват от дребни проблеми в мултимедийната система или друга електроника, но това са предимно дребни неприятности, пише "Блиц".

Toyota Camry Hybrid от 2014 г. се класира на второ място с 92 точки. Тя не само рядко се поврежда, но и демонстрира забележителна устойчивост на пазара на употребявани автомобили, като стойността ѝ намалява много бавно. Това я прави инвестиция, която се изплаща както при употреба, така и при препродажба.

Toyota Avalon Hybrid от 2021 г. допълва челната тройка, също с 92 точки. Всъщност, този модел можеше да остане с най-добри резултати и днес, ако не беше заменен от новата Toyota Crown през 2023 г. Засега Avalon се помни като модел за надеждност: тих, невероятно икономичен и създаден за дълготрайна употреба.

Следващата група автомобили, с резултат 89, включваше Hyundai Sonata Hybrid от 2019 г., Lincoln MKZ Hybrid от 2019 г., Lexus GS 450h от 2015 г. и, по-специално, Toyota Prius от 2009 г. - истински ветеран, който все още внушава респект. Челната десетка се допълваше от BMW 540i от 2022 г. с резултат 88.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com