Изненада! Кой иска да строи коли на Луната

Трудно е да се говори за съвременната автомобилна индустрия, без да се спомене Tesla. Марката беше въведе масовото разпространение на електромобили и стана много влиятелна. Това влияние е очевидно и днес, дори ако ексцентричните прояви на Илон Мъск понякога крадат светлината на прожекторите от самите автомобили.

В скорошно интервю с Андре Тиериг, който ръководи Гигафабриката на Tesla в Берлин, Мъск отново се върна към любимата си тема: бъдещето. Разговорът обхвана всичко – от технологиите за автономно шофиране и роботите до това как Tesla планира да разшири мащабите си и какво би могло да означава това за начина, по който се придвижваме, и дори за начина, по който работим.

Интервюто е направено от човек от собствения екип на Мъск и е публикувано в неговата социална платформа, така че може да бъде прието с известна доза скептицизъм. Все пак, то предлага бегъл поглед към това, което Tesla може би подготвя – не само за следващите няколко години, но вероятно и за десетилетия напред.

Краткосрочен фокус: Автономност

В краткосрочен план Мъск посочва продължаващото разрастване на производството и технологиите. Tesla увеличава производството по множество линии в световен мащаб, като Giga Berlin е позиционирана като ключов европейски център. Производството на автомобили, производството на акумулаторни клетки и по-дълбоката вертикална интеграция са част от този план, при условие че регулаторните и политическите условия останат благоприятни.

Мъск затвърди позицията си относно технологията за пълно самоуправление на Tesla (Full Self-Driving), която пропуска обичайното претоварване със сензори и разчита само на камери и изкуствен интелект. Той твърди, че скоро предстои одобрение в Европа, и след като бъде пусната в действие, тя може да промени начина, по който хората възприемат ежедневното шофиране.

И тук не става въпрос само за автомобили. Tesla работи по CyberCab и Semi, като и двете превозни средства са проектирани да разтърсят градското пътуване и товарните превози по-скоро рано, отколкото късно.

Производство на Луната

Поглеждайки по-напред в бъдещето, идеите на Мъск стават още по-мащабни. Роботите Optimus на Tesla се очаква да поемат широк спектър от физически труд. Ако нещата се развият така, както той си представя, в крайна сметка хората може би ще работят, защото искат, а не защото им се налага – докато изкуственият интелект и роботите се грижат за скучните или тежки задачи.

Мъск смята, че роботите в крайна сметка могат да променят всичко – от здравеопазването и фабриките до грижата за възрастни хора. Той дори лансира идеята, че някой ден роботите могат да се справят със сложни медицински процедури – правейки първокласната грижа достъпна за повече хора по света. Поглеждайки грубо 20 години напред, Мъск небрежно загатва, че фабрики на Tesla биха могли да съществуват извън Земята. Не се предлага пътна карта и не се обсъждат инженерни специфики; Мъск дори посъветва инвеститорите да задържат акциите си, като уверено заяви, че стойността на Tesla ще продължи да расте с течение на времето, пише "Аутомедия".

