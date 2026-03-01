Тези марки правят най-здравите коли

Надеждността е характеристика, на която шофьорите обръщат повече внимание от цената или оперативните разходи – според проучване на CarGurus, тя е ключов фактор за покупка за 41 процента от купувачите. В последната класация на Consumer Reports за моделната година 2026, японските марки отново доминираха на върха, но редът на подиума се промени.

Toyota си върна първото място, изпреварвайки миналогодишния победител Subaru, който падна на втора позиция. Lexus вече е трети, след като преди това беше на второ място. Промяната в лидерската позиция не се дължи на факта, че Subaru или Lexus са станали по-малко надеждни. Просто Toyota се подобри там, където миналата година се представи слабо.

Защо Toyota се върна на върха на класацията по надеждност?

Новото, девето поколение на Camry дебютира през 2025 с рейтинг за надеждност на средно ниво – през моделната година 2026 производителят успя да премахне първоначалните проблеми и моделът беше повишен в категорията над средното.

Toyota Tacoma следва същия път, като обновената версия от 2024 се представяше под средното ниво и вече в рамките на нормата. Третото поколение Tundra, което дебютира през 2022 с проблемен двулитров V6 двигател с двойно турбо и серия от сервизни акции, също постига средни оценки за надеждност.

В рейтинговата система на Consumer Reports само Toyota и Subaru са в категорията на над средното ниво на надеждност. Огромното мнозинство марки, включително Lexus, на който не му стигна само точка за по-висока категория, са на средно ниво.

Голям скок нагоре е на Tesla

Докато върхът на класацията привлича най-голямо внимание, Tesla направи най-големия ход в класацията, изкачвайки се от седемнадесето на девето място. Подобрението се дължи основно на моделите Y и 3, които бяха оценени като най-надеждни в своите категории електрически превозни средства.

Consumer Reports отбеляза, че "нивата на проблемите с компонентите на каросерията, боята, лайсните и електрическите аксесоари са намалели значително." Преди няколко години Tesla редовно беше критикувана за качеството на изработката и проблемите с електрониката, но изглежда, че тези проблеми вече за разрешени.

Mazda е с по-лоши резултати

Най-големият губещ в тазгодишната класация е Mazda, която падна от шесто на четиринадесето място и стана най-ниско класираната японска марка в класацията. Струва си да се отбележи, че Infiniti и Mitsubishi изобщо не са включени в изследването, пише "Аутомедия".

Два фактора са отговорни за този спад. Първият са плъгин хибридите в моделите CX-70 и CX-90, които се представят слабо според проучванията на собствениците, събрани от Consumer Reports. CX-90 PHEV през моделната година 2026 зае осемнадесето място сред двадесет средноразмерни SUV с три реда седалки.

Вторият фактор е изключването на най-продавания CX-5 от класацията – Consumer Reports прилага принципа да не включва първата година от производството на изцяло нов модел в прогнозите за надеждност. Без своя най-продаван и обикновено добре оценен модел, Mazda загуби точките, които я държаха на върха през предишните години.

