Пазарът на храните се охлажда след февруарския пик

Деветата седмица на 2026 г. донесе видимо успокояване на цените след по-динамичния старт на месеца. Данните на Системата за агропазарна информация към 25 февруари показват ограничени корекции основно при плодовете и зеленчуците, докато останалите основни хранителни групи запазват стабилност. Регистрирани са промени при 40 продукта - значително по-малко в сравнение с предходните седмици. Пазарът постепенно навлиза в етап на балансиране преди активния пролетен сезон.

Ценови движения при зеленчуците

Най-сериозно поскъпване се отчита при главите целина - с 21 на сто до 1,29 евро за брой. Ограниченото предлагане и засиленото сезонно търсене стоят зад скока. Връзките с листа целина поскъпват с 15 на сто до 0,62 евро, а празът бележи ръст от 17 на сто до 2,36 евро за връзка от пет броя, повлиян от транспортни разходи и по-високо потребление.

Морският кефал се повишава с 10 на сто до 6,78 евро за килограм, а корнишоните - с 4 на сто до 3,07 евро. В същото време ягодите поевтиняват с 5 на сто до 8,56 евро за килограм заради по-голям внос. Карфиолът спада с 3 на сто до 2,70 евро, а патладжаните и тиквичките се понижават с по 2 на сто до съответно 4,04 и 3,97 евро.

Стабилност при месо и яйца

Месният сектор остава без размествания. Свинският бут с кост се търгува по 5,63 евро за килограм, свинският врат без кост - по 7,89 евро. Пилетата се задържат около 4,26 евро за килограм, а пилешкото филе - 8,19 евро. Агнешкото месо остава на 14,33 евро за килограм.

Цените на яйцата също не се променят - 0,28 евро за размер М и 0,30 евро за размер Л. Липсата на движение при тези ключови продукти е сигнал за устойчивост на пазара в навечерието на пролетния период.

Минимални корекции при млечни и основни стоки

Прясното краве мляко в бутилка отчита символичен ръст от 1 на сто до 1,81 евро за литър, докато останалите млечни продукти запазват нивата си. Кашкавалът от краве мляко се предлага между 12,26 и 16,59 евро за килограм според вида, а кравето сирене е 8,63 евро за килограм. Киселото мляко остава средно 0,79 евро за кофичка.

Брашното тип 500 поевтинява с 1 на сто до 0,99 евро за килограм, захарта също спада с 1 на сто до 1,25 евро. Всички видове хляб се задържат в диапазона 1,52-1,80 евро за килограм, а олиото остава на 2 евро за литър.

Очаквания за следващите седмици

Анализът сочи постепенно преминаване към по-високо предлагане на сезонни зеленчуци с наближаването на март. Това може да доведе до допълнителен натиск върху цените при оранжерийната продукция. Като потенциален рисков фактор се очертават агнешкото месо и яйцата в периода около Великден, когато традиционно се наблюдава повишено търсене.

