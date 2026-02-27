Зеленчуците ритнаха потребителската кошница, цените пак тръгнаха нагоре

Малката потребителска кошница е достигнала 59,48 евро през февруари – с 0,68 евро повече спрямо януари, което означава ръст от 1,2% на месечна база и 4,8% спрямо юни 2025 г. Данните бяха представени от заместник-директора на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Виолета Иванова.

По думите ѝ поскъпването продължава, но темпът остава сравнително умерен. „Увеличението не излиза извън рамките на очакваното и допустимото“, посочи тя, като подчерта, че се наблюдава по-скоро плавно нарастване, отколкото ценови скокове.

Доматите и краставиците – шампионите по ръст

По-осезаемо поскъпване има при зеленчуците. Цената на доматите е нараснала с 6,6% спрямо януари, а на краставиците – със 7,3%. На годишна база увеличението при краставиците е още по-впечатляващо – 73,7% спрямо юни 2025 г.

Хлябът също продължава да поскъпва – с 1,4% спрямо януари и с 6,3% спрямо юни миналата година. В малките търговски обекти плодовете и зеленчуците традиционно се предлагат на по-високи цени, отбеляза Иванова.

При минералната вода и кафето през февруари няма месечно увеличение, но спрямо юни 2025 г. минералната вода е поскъпнала с 10,9%, а чаша кафе еспресо – с 43%.

Услугите също пълзят нагоре

Цените на услугите също бележат движение. Платеното паркиране е поскъпнало с 0,8% спрямо януари. Таксиметровите услуги са запазили нивата си спрямо предходния месец, но от началото на годината дневната тарифа е нараснала с 8,4%, а нощната – с 9,2%. Фризьорските услуги отчитат 0,6% увеличение на месечна база.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че се поддържат сериозни разлики между цените на едро и тези в магазините. По думите му надценката от борсата до търговския обект достига 70%. Той изтъкна, че кравето сирене и прясното мляко са на ниво 125% от средното европейско ценово равнище. Оризът и белият боб също показват над 60% разлика между цената на едро и тази на дребно.

Регионалните различия стигат до 20% при някои стоки. Между Габрово и Велико Търново разликата в цената на сиренето е 2 евро. В Добрич охладеното пиле е с 1,49 евро по-скъпо спрямо Варна, във Видин свинският бут струва с 1,83 евро повече отколкото в Бургас, а яйцата в Благоевград са с 1,03 евро по-скъпи спрямо Ловеч.

Заплати нагоре, бюджетът – под напрежение

По отношение на доходите Пламен Димитров подчерта, че средната работна заплата има реален ръст от 23,3% за 2025 г. спрямо 2021 г. В обществения сектор увеличението е 18,5%, а в частния – 23,5%. Минималната работна заплата е нараснала реално с 30,9% в периода 2021-2026 г.

Димитров представи и основни данни от Консолидираната фискална програма за 2025 г. Общите приходи надхвърлят 86 млрд. лева, а разходите – 92 млрд. лева. По думите му собствените приходи могат да покрият разходите за заплати, пенсии и текуща издръжка без капиталовите разходи. Ако са теглени заеми и са получени средства от Европейския съюз, те са насочени към капиталовата програма, уточни той.

