Нов ход в цените на плодове и зеленчуци по борсите у нас
Цената на кравето сирене скача с 0,73 на сто до 12,05 лева за килограм
Цената на кравето сирене скача с 0,73 на сто до 12,05 лева за килограм
Цените по света остават стабилни, но рекордните запаси и слабият износ притискат търговците от САЩ д...
Порталът е напълно функционален и приема данни от търговските вериги
„Не сме бухалка, а пазач на пазара“, казва Радомир Чолаков
Цената на кравето сирене обаче се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм
КЗК започна предварително проучване на пазара в края на август
Говори Владимир Иванов
Цената на кравето сирене скача с 1,99 на сто до 12,07 лева за килограм
Икономисти и МВФ предупреждават за по-високи данъци и „затягане на колана“
От синдиката подадоха сигнали към Комисията за защита на конкуренцията и НАП
Картелите изяждат пазара, не еврото, категоричен е Росен Карадимов
Олиото също е по-евтино тази седмица
Ценовата ножица при млечните продукти удря потребителите
Ето какво поскъпва
Докато търговията в София остава стабилна, в Париж, САЩ и Русия цените на пшеницата и царевицата се...
Най-високи цени на едро на отделни продукти тази седмица са отчетени в София
Липсата на продукция удря по джоба на потребителите
Цената от фермата до магазина скача рязко
Годишното увеличение на цената им към юли 2025 г. е с 23,2%,
Много хранителни стоки все пак поевтиняват