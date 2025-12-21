Празник с горчив вкус: Коледната трапеза вече над 220 лева

Коледните и новогодишните празници тази година ще излязат осезаемо по-скъпо за българските семейства. Анализ на цените показва, че само за Бъдни вечер и Коледа разходите растат чувствително спрямо миналата година. Увеличението идва на фона на трайно поскъпване на храните и все по-голям натиск върху семейните бюджети.

Колко струват двата празника

Необходимата сума, която едно четиричленно семейство трябва да отдели за Бъдни вечер и Коледа, вече е между 210 и 220 лева. Това изчислиха за БТА икономическият анализатор в Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ Теодора Пачеджиева и изследователят Момчил Димитров. За сравнение, точно преди година сметката за същите празници е била около 185 лева, което означава отчетливо годишно поскъпване.

Бъдни вечер – постна, но не и евтина

Традиционната трапеза за Бъдни вечер изисква нечетен брой постни ястия – боб, питка с пара, пълнени чушки, сарми, ошав, сезонна салата и баница с тиква, допълнени с плодове и ядки. Според направените разчети само за 24 декември семейството трябва да задели между 85 и 90 лева. Сериозен принос за по-високата цена имат сушените плодове за ошав – най-евтините сушени сливи достигат 7,99 лева за 300 грама, както и ядките, при които микс от 300 грама струва около 12,59 лева.

Коледа – месото качва сметката

За Коледната трапеза разходите са още по-високи – между 125 и 130 лева за четиричленно домакинство. Основният разход е за месо, като свинското се търгува средно по 22 лева за килограм, а в изчисленията са заложени около 1,5 килограма. Към това се добавят картофи, ориз или сезонни зеленчуци, задължителната баница със сирене, яйца, масло и кисело мляко, празничната салата и традиционното вино.

Малката потребителска кошница и тревожните сигнали

В последните месеци КНСБ следи цените на стоките от малката потребителска кошница във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Според данните към ноември стойността ѝ достига 112,80 лева. Анализът отчита две притеснителни тенденции – в малките търговски обекти цените често са по-ниски от тези в големите вериги, което противоречи на пазарната логика, а разликата между цените на едро и дребно при някои основни продукти, като сиренето, достига 65-70%.

Доходи, регулатори и битка със спекулата

Експертите подчертават, че устойчивият ръст на цените на храните през последните години трябва да бъде компенсиран с адекватна политика по доходите. Според тях ключова роля имат регулаторните органи и най-вече Комисия за защита на конкуренцията, която трябва активно да противодейства на спекулата и нелоялните търговски практики. Анализаторите напомнят и за поетия ангажимент по Меморандума, подписан през юни 2025 г. между Министерския съвет, социалните партньори, Комисията за защита на потребителите и КЗК, с който цените на основните хранителни продукти се поставят под засилен контрол в защита на българските потребители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com