Скок в цените на чушките и плодовете, спад при млякото и брашното

Ръст в цените на плодовете и зеленчуците и поевтиняване при част от основните хранителни стоки на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за изминалата седмица. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на храните на едро в България, се повишава с 0,78 на сто до 2,448 пункта спрямо 2,429 пункта седмица по-рано, като базовото равнище от 1,000 пункта е от 2005 г.

При зеленчуците най-сериозен скок е отчетен при зелените чушки, които поскъпват с 18,37 на сто до 1,34 евро за килограм, следвани от тиквичките със ръст от 17,69 на сто до 1,61 евро. Картофите са нагоре с 15,74 на сто и се търгуват по 0,50 евро за килограм, червените чушки поскъпват с 13,13 на сто до 1,62 евро, а зрелият лук кромид отчита увеличение със 17,51 на сто до 0,51 евро. Доматите се продават с 5,38 на сто по-скъпо – по 1,92 евро за килограм, а морковите – с 4,61 на сто нагоре до 0,59 евро. Поевтиняване има само при краставиците, които падат с 2,12 на сто до 2,22 евро за килограм, както и при зелето – с 4,21 на сто до 0,41 евро.

При плодовете най-голямото поскъпване е при мандарините, чиито цени се увеличават с 14,26 на сто до 1,33 евро за килограм. Портокалите поскъпват с 5,61 на сто до 1,28 евро, бананите – с 0,55 на сто до 1,46 евро, а лимоните се търгуват с 2,20 на сто по-скъпо – по 1,67 евро за килограм. Ръст има и при ябълките, които поскъпват с 1,23 на сто до 1,15 евро за килограм.

В групата на млечните продукти се отчита поевтиняване. Кравето сирене е надолу с 0,99 на сто до 5,98 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ – с 0,21 на сто до 9,40 евро. Киселото мляко с 3 и над 3 процента масленост поевтинява с 4,31 на сто и се предлага по 0,71 евро за кофичка от 400 грама, докато прясното мляко поскъпва с 4,03 на сто до 1,24 евро за литър. Кравето масло в разфасовка от 125 грама пада с 2,71 на сто до 1,51 евро за брой, замразеното пилешко месо поевтинява минимално – с 0,17 на сто до 3,52 евро за килограм, а яйцата размер М поскъпват с 0,92 на сто до 0,22 евро за брой на едро.

При зърнените и основните продукти оризът поевтинява с 1,64 на сто до 1,68 евро за килограм, лещата – с 3 на сто до 2,07 евро, а зрелият фасул – с 1,88 на сто до 2,09 евро за килограм. Брашното тип 500 се търгува с 3,23 на сто по-евтино – по 0,78 евро за килограм. Поскъпване се отчита при олиото, което е нагоре с 2,73 на сто до 1,73 евро за литър, както и при захарта, чиято цена се увеличава с 1,10 на сто до 0,92 евро за килограм.

