Ценови трусове в осмата седмица. Яйцата и гроздето нагоре, доматите надолу

Актуалните данни за цените на дребно през осмата седмица на 2026 г. показват отчетлива двупосочна динамика на пазара. Част от пресните плодове и зеленчуци поскъпват осезаемо, докато при оранжерийните зеленчуци се наблюдава известно облекчение. Месото и млечните продукти остават почти без движение. Информацията е на Системата за агропазарна информация (САПИ), събрана от 28 регионални офиса към 18 февруари.

Най-големите скокове - грозде, корнишони и яйца

На седмична база най-силен процентен ръст е отчетен при гроздето - 12 на сто до средна цена 4,91 евро за килограм, макар и регистрирано само в отделни региони. Корнишоните поскъпват с 6 на сто до 2,96 евро за килограм. Яйцата стандартен клас M добавят 4 на сто до 0,28 евро за брой. При клас L има увеличение от 2 на сто до 0,30 евро за брой в Благоевград, Кюстендил и Кърджали, а в София ръстът при клас M достига между 7 и 10 на сто.

В същото време оранжерийните домати поевтиняват с 2 на сто до 2,71 евро за килограм, а оранжерийните краставици - с 1 на сто до 3,72 евро за килограм. Чесънът също отбелязва спад от 1 на сто до 5,08 евро за килограм.

Месо и млечни продукти - зона на стабилност

При месото и месните продукти пазарът остава почти неподвижен за втора поредна седмица. Свинският врат с кост отбелязва символичен спад от 1 на сто до 6,75 евро за килограм. Свинският бут без кост се задържа на 6,63 евро за килограм, агнешкото - на 14,33 евро за килограм, а пилетата охладени и замразени - на 4,26 евро за килограм. Пилешкото филе остава 8,19 евро за килограм.

По-осезаемо движение има само при смесената кайма, където в Бургас, Сливен и Ямбол е отчетен ръст от 3 процента до около 7,02 евро за килограм при национална средна цена 6,51 евро.

Млечните продукти също влизат в период на затишие. Прясното краве мляко в бутилка е средно 1,80 евро за литър, в тетрапак - 1,70 евро за литър, без отклонение. Киселото мляко, сирената, кашкавалът и маслото запазват нивата си. Адаптираното сухо мляко за кърмачета от 800 грама остава 20,62 евро за брой при нулева промяна след предходна корекция надолу от 5 процента.

Плодове и зеленчуци - разнопосочни движения и регионални скокове

При плодовете динамиката е нееднородна. Освен гроздето, което поскъпва до 4,91 евро за килограм основно в Благоевград, Кюстендил и Варна, ягодите добавят 2 на сто до 8,98 евро за килограм, но се наблюдават само в Югозападна България. Лимоните поскъпват с 3 на сто до 2,62 евро за килограм, мандарините - с 2 на сто до 2,07 евро за килограм. Крушите бележат ръст от 1 на сто до 2,80 евро за килограм, като в Северозападна България увеличението достига между 7 и 16 на сто. Ябълките, бананите и портокалите остават без съществено изменение.

При зеленчуците картината също е контрастна. Оранжерийните домати поевтиняват след три седмици на ръст, като в Бургас спадът достига 8 на сто, в Сливен - 7 на сто, а в София - 11 на сто. Оранжерийните краставици намаляват най-вече в Южна България.

В обратна посока лукът поскъпва с 3 на сто до 1 евро за килограм, като във Враца ръстът е между 21 и 46 на сто. Корнишоните и репичките също добавят съответно 6 и 4 на сто. Тиквичките бележат общо увеличение от 1 процент до 4,06 евро за килограм, но в Перник и София област скокът достига 34-40 на сто. Зелето, картофите, морковите и чесънът остават без съществено изменение или с лека отрицателна корекция.

Зърнени храни и основни продукти - пълно затишие

При варивата, брашното и хляба се наблюдава пълна стабилност. Захарта достига 1,26 евро за килограм с минимален ръст от 1 процент. Оризът е 2,43 евро за килограм, зрелият боб - 3,09 евро за килограм, лещата - 3,07 евро за килограм. Брашното тип 500, хлябът и олиото остават без отклонение.

Регионални различия и обща картина

Осмата седмица на 2026 г. потвърждава изразените географски различия. Северозападна България показва по-висока волатилност при лука и листните зеленчуци. Черноморският регион регистрира по-бързо поевтиняване при доматите и краставиците. Столичният район продължава да е сред лидерите при цените на яйцата.

Според заключението на САПИ пазарът остава умерено динамичен. Облекчението при оранжерийните зеленчуци е положителен сигнал за потребителите, но поскъпването на яйцата за трета поредна седмица в отделни региони и продължаващият ръст при лимоните и гроздето поддържат напрежението в потребителската кошница.

