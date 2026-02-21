Китайски гигант атакува у нас! Мощни коли на ниски цени

Китайският технологичен гигант BYD, който е най-големият производител на електрифицирани превозни средства в света, официално стъпва на българския пазар чрез групата на „Авто Юнион“ ЕАД. Вече е активна и специализираната онлайн платформа, където потребителите могат да се запознаят с техническите детайли и цените на първите налични модели – комбинация от изцяло електрически автомобили и plug-in хибриди.

Навлизането на марката е белязано от изключително конкурентна ценова политика. Хибридният седан Seal 5, разполагащ с мощност от 210 к.с. и впечатляващ общ пробег от 1050 км, започва от €30 650. Неговият изцяло електрически събрат Seal се предлага на базова цена от €43 800, предаде агенция БЛИЦ.

За градската среда е предвиден компактният Dolphin Surf, чиято цена стартира от €20 050, предлагайки над 350 км автономност в градски условия.

В портфолиото присъстват и високопроизводителни модели като електрическия Sealion с 520 к.с., както и хибридът Seal 6 DM-i Touring, проектиран за дълги пътувания с капацитет до 1350 км с едно зареждане.

Първият официален шоурум на BYD в София ще отвори врати в края на март на бул. „Христофор Колумб“ 43. От „Авто Юнион“ уверяват, че сервизното обслужване ще се извършва от специалисти, обучени директно от китайския производител.

BYD е поредната марка от Далечния изток в портфолиото на вносителя, който вече предлага брандовете Dongfeng, Forthing, DFSK и M-Hero. Експанзията на компанията е подкрепена от глобалния ѝ успех – само за 2025 г. BYD е доставила рекордните 4,6 милиона автомобила по целия свят.

Пазарът у нас може да стане още по-динамичен, тъй като гръцката Sfakianakis Group (вносител на Suzuki) също проявява интерес към дистрибуцията на марката в региона.

Бързото разрастване на бизнеса с китайски автомобили през последните години превърна доскоро екзотичните марки в често срещана гледка по българските пътища, предлагайки модерна технология на достъпни цени.

