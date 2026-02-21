GenZ в атака. Размести работните места

Данни от HR платформата Employment Hero показват, че наемането на работници от поколението Z значително е изпреварило другите поколения през миналия месец.

Заетостта на тази възрастова група - включваща родените между 1997 и 2012 г. - е нараснала с 16,8% през януари в сравнение със същия месец на миналата година. За сравнение, заетостта на поколение Y е нараснала с 5,5%, поколение X с 6,7%, а на бейбибумърите с 7,1% на годишна база през януари, според данните.

Employment Hero е анализирала данни от заплати на повече от 500 строителни и занаятчийски фирми във Великобритания, използващи тяхната платформа, представляваща около 13 000 служители.

Анализът показва, че заплатите в сектора са се увеличили с 9,6% на годишна база през януари, на базата на тримесечна средна стойност.

Много млади работници са привлечени от професии, които предлагат незабавни възможности за доход и потенциал за увеличаване на заплатата. Това се случва и на фона на факта, че много бизнеси увеличават използването на AI и автоматизация, за да намалят разходите и да повишат ефективността, което поражда опасения за стабилността на работните места.

Официалните данни показват, че безработицата сред младите хора е на най-високото си ниво от над десетилетие. Процентът на безработица за 16- до 24-годишни се е увеличил до 16,1% за трите месеца до декември - най-високото ниво от началото на 2015 г.

Бизнесите в сектори като търговия на дребно и хотелиерство, които обикновено привличат млади работници, са особено засегнати от нарастващите разходи за труд, което оказва влияние върху наемането на нови служители.

Кевин Фицджералд, управляващ директор на Employment Hero за Великобритания, каза:



„С нарастване на заетостта на поколението Z три пъти по-бързо от другите групи, е ясно, че те водят възраждането на работната сила".

Ясно е от последните съобщения, че правителството вижда професионалното обучение и ученическите практики като ключов инструмент за справяне с предизвикателството на младежката безработица, а нашите данни показват, че секторът играе важна роля в постигането на тази цел.“

Правителството обеща да инвестира 725 милиона паунда за създаването на 50 000 ученически места, с цел справяне с нарастващата младежка безработица.

