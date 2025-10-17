МВФ с гореща прогноза за България! Намигна ни
Инфлацията остава под контрол, безработицата намалява, но външнотърговският баланс остава в дефицит
Новият доклад на Фонда опровергава страховете от глобален спад и сочи стабилизация
Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит показаха как иновациите движат растежа и как политиката може д...
Нови тарифи от Вашингтон, тревоги в София: къде остава българският износ
Говори енергиен експерт
НСИ отчита годишен ръст от 3,1% за второто тримесечие, подкрепен от силно крайно потребление и полож...
Ресурсите му влизат в голямата геоикономическа игра
Суровината е ключова за тази водеща икономическа сила
Китай избра съседна държава за най-големия си проект в Европа
Относно икономиката на страната ни
Каза какво ще спечели държавата и какъв ще е бонусът за фирмите
Използването на електронни разплащания в България е значително под средното за Европейския съюз
Дарон Аджемоглу е професор в престижния Масачузетски технологичен институт
Coфия, Πлoвдив, Bapнa и Pyce чакат решението на Германия
БВП е достигнал 202,8 млрд. лева
Евтините дрехи с ниско качество ще напълнят пазара в Европа, ако не се вземат някакви мерки
БНБ очаква България да изпълни конвергентния критерий за ценова стабилност през януари 2025 г.
Той посочи, че с 200 млн. лв. МИР финансира изграждането на 11 индустриални парка
Компании съкращават персонал, минават на 4-дневна работна седмица
Кое запазва шансовете ни да влезем в еврозоната от догодина