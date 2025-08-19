Митата удрят българската икономика, търсим нови пазари

Дончо Барбалов, заместник-министър на икономиката и индустрията, коментира пред БНТ тази сутрин

как американските мита ще се отразят на българската икономика.

По думите му Министерството вече работи съвместно с Икономическия институт на БАН върху анализ, който оценява влиянието и очакваните ефекти от новите търговски бариери.

„Започнахме да работим с нашите търговски представители в чужбина, за да търсим нови пазари и да утвърдим съществуващите. Това е начинът да компенсираме очакваните загуби от по-високите американски мита“, обясни Барбалов. Той допълни, че през есента ще продължи сътрудничеството с бизнеса, за да бъдат намерени устойчиви решения.

В същото време заместник-министърът уточни, че мащабът на търговията със Съединените щати е ограничен. „Нашият стокообмен със САЩ не е толкова голям. Вносът е около 2%, а износът малко над 3%. За сравнение – със страните от Европейския съюз имаме два и половина пъти по-голям стокообмен от този с всички останали държави“, подчерта той.

Еврото и правилата за бизнеса

Барбалов коментира и процеса по въвеждане на еврото в България. Според него последните изменения в закона са укрепили ролята на държавата като арбитър в отношенията между бизнеса и потребителите.

„Нещата се развиват в положителна посока“, каза Барбалов. Той припомни, че срокът за двойното обозначаване на цените е съкратен – от 8 август тази година до 8 август 2026 г. В първите два месеца няма да се налагат санкции, а само предписания. „Това беше едно от исканията на бизнеса и смятам, че правилно бе удовлетворено“, добави той.

„Магазин за хората“ - опит да се скъсят веригите на доставки

Дончо Барбалов разгледа и инициативата „Магазин за хората“, която цели да обедини малки производители и да им даде по-добър достъп до пазара.

„В много държави в ЕС има силни кооперативи и сдружения на производители. Те скъсяват веригите на доставки и така постигат по-добри цени – както за производителите, така и за клиентите“, посочи той.

По думите му у нас вече е създадено търговското дружество, но тепърва предстои да се видят първите стъпки. „Едва тогава ще може да се коментира доколко тези идеи, които работят в други държави, ще сработят и у нас“, каза заместник-министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com