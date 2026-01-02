Напрежение. Основна верига у нас с решение за еврото

Веригата "Практикер" направи любопитен ход за преминаването в евро.

Една от касите е предназначена за плащане само в евро и с банкови карти.

На всички останали може да се плаща с лева и евро.

Така се създава възможност плащащите в евро да минат по-бързо, пише Петел.бг.

Ето какво още съобщиха от веригата преди въвеждането на еврото:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България, Ви информираме, че с цел осигуряване на прозрачен и плавен преход, съгласно действащите законови разпоредби, хипермаркети Практикер и всички наши онлайн канали за продажба ще преминат временно в специален организационен режим.

