Надеждни и икономични - топ 7 автомобила на пазара

Експертите съставиха списък със седемте най-добри автомобила, които напълно отговарят дори на най-строгите изисквания.
Надеждността е централният фактор в проучването на експертите за най-добрите автомобили, този път в хибридния сегмент за 2026 г. Toyota Prius предвидимо оглави класацията на iSeeCars от седем модела.
Всеки купувач с ограничен бюджет ще оцени тези практични и надеждни автомобили. Всички модели в този списък са добре познати и достъпни.
Те са и икономични, тъй като хибридните автомобили имат нисък разход на гориво.
Тойота Приус;
Тойота Камри;
Хонда Сивик Хибрид;
Тойота Приус плъгин хибрид;
Хюндай Соната Хибрид;
Хибрид на Toyota Highlander;
Хибридът на Форд Ескейп.
