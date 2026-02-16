Бизнес

Надеждни и икономични - топ 7 автомобила на пазара

Всички модели са добре познати и достъпни

Надеждни и икономични - топ 7 автомобила на пазара
Снимка: Freepik
16 фев 26 | 16:39
223
Агенция Стандарт

Експертите съставиха списък със седемте най-добри автомобила, които напълно отговарят дори на най-строгите изисквания.

Надеждността е централният фактор в проучването на експертите за най-добрите автомобили, този път в хибридния сегмент за 2026 г. Toyota Prius предвидимо оглави класацията на iSeeCars от седем модела.

Всеки купувач с ограничен бюджет ще оцени тези практични и надеждни автомобили. Всички модели в този списък са добре познати и достъпни.

Те са и икономични, тъй като хибридните автомобили имат нисък разход на гориво.

  1. Тойота Приус;

  2. Тойота Камри;

  3. Хонда Сивик Хибрид;

  4. Тойота Приус плъгин хибрид;

  5. Хюндай Соната Хибрид;

  6. Хибрид на Toyota Highlander;

  7. Хибридът на Форд Ескейп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай