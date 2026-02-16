Надеждни и икономични - топ 7 автомобила на пазара

Експертите съставиха списък със седемте най-добри автомобила, които напълно отговарят дори на най-строгите изисквания.

Надеждността е централният фактор в проучването на експертите за най-добрите автомобили, този път в хибридния сегмент за 2026 г. Toyota Prius предвидимо оглави класацията на iSeeCars от седем модела.

Всеки купувач с ограничен бюджет ще оцени тези практични и надеждни автомобили. Всички модели в този списък са добре познати и достъпни.

Те са и икономични, тъй като хибридните автомобили имат нисък разход на гориво.

Тойота Приус; Тойота Камри; Хонда Сивик Хибрид; Тойота Приус плъгин хибрид; Хюндай Соната Хибрид; Хибрид на Toyota Highlander; Хибридът на Форд Ескейп.

