БАКБ генерира 19% ръст в приходите от такси и комисиони

В края на 2025 год. в условията на геополитически конфликти и глобално несигурна икономическа среда, БАКБ запазва своя растеж и успешно приключва последното тримесечие. Активите на банката нарастват с 3.4% на годишна база и достигат 2 854 421 хил. лв.

През четвъртото тримесечие на 2025 год. кредитният портфейл на банката регистрира ръст от 11.43%, спрямо същия период на 2024 год., при 15.41% ръст за банковата система.

Ипотечното кредитиране на граждани нараства с 29.64% на годишна база, следвайки експанзията на пазара на недвижими имоти, при 39.97% ръст за банковата система за същия период. Потребителските кредити нарастват с впечатляващите 26.73% спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г, при 13.51% ръст на банковия пазар, което води до разширяването на портфейла от кредити за физически лица на банката.

Активното привличане на нови клиенти и обслужването им, както и увеличението на кредитния портфейл на БАКБ през последното тримесечие на 2025 год., обуславят ръста на нетния доход от такси и комисионни с 19.01% при 10.11% за банковия пазар. Разходите за лихви се увеличават с 6.47% спрямо края на 2024 год., но остават под нивата, с които нараства сектора – 6.79%. Спадът в нетния доход от лихви е свързан с понижените пазарни лихвени нива по кредити през 2025 год. и контролираното разширяване на привлечения ресурс.

Капиталовата позиция на БАКБ запазва своята положителна динамика и отчита ръст от 14.73% спрямо края на 2024 год. CET1 на индивидуална основа достига 364 535 хил. лв., което потвърждава стабилната позиция и устойчивото развитие на банката в изпълнение на стратегическите й цели.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.

