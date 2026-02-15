Борисов проговори! Среща се утре с Добрев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проговори по горещата тема за бъдещето на енергийното острие Делян Добрев в ГЕРБ.

Забавлявам се с медийните измишльотини за Делян Добрев. Утре сме заедно на оперативка, заяви пред Епицентър. бг Борисов в отговор на въпрос дали има конфликт с Делян Добрев и дали е стоял въпросът за неговото напускане на партията и на политиката.

"Нищо от това, което изреждате не е вярно", отсече Борисов и се зачуди как един непроверен слух е обиколил всички медии. Борисов отдаде това на вълната активни мероприятия, с които партията му вече е атакувана.

С Добрев не сме имали разногласия. Последните ни контакти с него бяха, когато му разреших да замине за САЩ. Сега се е върнал и утре ги свиквам всички на оперативка. Чух, че се говорело същото за Деница Сачева и за Росен Желязков. И това не е вярно. С Росен Желязков три пъти се чувах на ден, докато бе на Мюнхенската конференция", разказа Борисов като изтъкна, че партията е амбицирана да покаже най-доброто в предстоящата предизборна кампания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com