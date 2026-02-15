Диана Дамянова се произнесе за Петрохан

Пиар експертът Диана Дамянова заяви в предаването „Метроном“ по Радио Фокус, че казусът „Петрохан“ е показал дълбоки обществени разделения и тревожни системни проблеми.

По думите ѝ той е разкрил „паралелен свят“, в който семейството не е водеща ценност и съществуват механизми, позволяващи на родители да изоставят децата си и да не ги изпращат на училище.

Според Дамянова силната обществена реакция е била допълнително изострена от комуникационни пропуски на институциите.

Тя посочи, че в подобни кризисни ситуации е необходимо редовно информиране чрез контролирани брифинги с актуални данни, а не ограничено подаване на информация.

Експертът коментира и реакциите на политически формации, включително позицията на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Тя изрази мнение, че отговорите на въпросите към тях създават впечатление за дистанцираност от темата и липса на признание за допуснати грешки.

Според Дамянова случаят може да се превърне в т.нар. „черен лебед“ — непредвидимо събитие с голям политически ефект. Тя отбеляза, че това е втори подобен фактор след внезапния политически обрат около падането на правителството и появата на президента Румен Радев като ключов политически играч.

По думите ѝ потенциални негови партньори — сред които БСП, а при определени обстоятелства и други партии — могат да загубят подкрепа, което би затруднило съставянето на кабинет.

Дамянова подчерта, че една от най-важните задачи пред следващите служебни и редовни правителства ще бъде да дадат ясни отговори по казуса „Петрохан“ и да подготвят условия за честни избори.

Според нея именно прозрачността и последователната комуникация ще бъдат решаващи за възстановяване на общественото доверие.

