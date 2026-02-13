Попиля ги с истината! Писател взриви Фейсбук с пост

Писателят Александър Урумов излизе отново с остър пост във Фейсбук: "За всички назоваващи се християни и обясняващи колко добра религия е будизмът:
1. Нещо сте се объркали и едно от двете не е вярно, тъй като са несъвместими и взаимноизключващи се. Защото:
2. Будизмът отрича Създателя. Според будизма, вселената си съществува без Създател и е вечна.
3. Будизмът отрича Бог-Отец. Както и всяко божество, нетеистична религия му викат.
4. Будизмът отрича Христос Спасителя, себеусъвършенстване му е майката.
5. Будизмът отрича - логично с оглед на казаното дотук - Църквата, или Тялото Христово.
6. Будизмът отрича - директно казано - всеки един християнин. Защото отрича Христос и Църквата, а това изключва съществуването на християнство на индивидуално ниво. Логично.
7. Тогава защо - напълно нелогично - се чува от самоопределящи се като християни тихо подмрънкване колко миролюбива религия бил будизмът.
И как не можело да произлизат убийци и самоубийци от тази миролюбива религия.
Само да не обидите исляма, понеже той се бори да е най-миролюбивата религия, но да се върнем на будизма.
Будизмът отрича Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Святия Дух.
И в това няма нищо миролюбиво.
Това е акт на война и състояние на война.
Христос е в състояние на война със силите на поднебесния мрак и с Княза на този свят, който е Сатана.
Това го пише в Библията - казано от Христос, казано от апостолите, потвърждавано постоянно в последните 2000 години. И най-доброто предстои.
Така че който християнин иска да защитава мрака и Сатана, скрит зад будизма, добре е да си спомни и да знае думите на св. апостол Яков, брат Господен:
Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
Яков 4:4
Изберете - или Христос и спасение чрез вяра по благодат, или Буда и себеусъвършенстване.
Няма общо между двете.
Защото Господ няма общо с бесовете.
Включително с бесовете, обладали тези двамата на снимката.
