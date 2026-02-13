Попиля ги с истината! Писател взриви Фейсбук с пост

Писателят Александър Урумов излизе отново с остър пост във Фейсбук: "За всички назоваващи се християни и обясняващи колко добра религия е будизмът:

1. Нещо сте се объркали и едно от двете не е вярно, тъй като са несъвместими и взаимноизключващи се. Защото:

2. Будизмът отрича Създателя. Според будизма, вселената си съществува без Създател и е вечна.

3. Будизмът отрича Бог-Отец. Както и всяко божество, нетеистична религия му викат.

4. Будизмът отрича Христос Спасителя, себеусъвършенстване му е майката.

5. Будизмът отрича - логично с оглед на казаното дотук - Църквата, или Тялото Христово.

6. Будизмът отрича - директно казано - всеки един християнин. Защото отрича Христос и Църквата, а това изключва съществуването на християнство на индивидуално ниво. Логично.

7. Тогава защо - напълно нелогично - се чува от самоопределящи се като християни тихо подмрънкване колко миролюбива религия бил будизмът.

И как не можело да произлизат убийци и самоубийци от тази миролюбива религия.

Само да не обидите исляма, понеже той се бори да е най-миролюбивата религия, но да се върнем на будизма.

Будизмът отрича Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Святия Дух.

И в това няма нищо миролюбиво.

Това е акт на война и състояние на война.

Христос е в състояние на война със силите на поднебесния мрак и с Княза на този свят, който е Сатана.

Това го пише в Библията - казано от Христос, казано от апостолите, потвърждавано постоянно в последните 2000 години. И най-доброто предстои.

Така че който християнин иска да защитава мрака и Сатана, скрит зад будизма, добре е да си спомни и да знае думите на св. апостол Яков, брат Господен:

Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

‭‭Яков‬ ‭4‬:‭4‬ ‭

Изберете - или Христос и спасение чрез вяра по благодат, или Буда и себеусъвършенстване.

Няма общо между двете.

Защото Господ няма общо с бесовете.

Включително с бесовете, обладали тези двамата на снимката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com