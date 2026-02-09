Нещо много странно не се прави днес. Почитаме "победоносец"

На 9 февруари православната църква почита паметта на свети мъченик Никифор, денят е познат и като Отдание на Сретение Господне. Името Никифор има гръцки произход и означава „победоносец“.

Свети Никифор бил благочестив християнин, живял през III век в пределите на Римската империя. Негов близък приятел бил свещеникът Саприкий. В един момент обаче между двамата избухнал тежък спор и те прекъснали отношенията си за дълги години.

С времето Никифор осъзнал, че враждата носи само болка и решил да потърси помирение. Той неколкократно молил Саприкий за прошка, но свещеникът отказвал да я приеме.

Междувременно настъпили сурови гонения срещу християните по заповед на императора. Саприкий бил заловен и осъден на смърт. Докато го водели към мястото на екзекуцията, Никифор излязъл сред множеството и отново с искрено сърце го помолил да се помирят.

Дори пред лицето на смъртта Саприкий останал непреклонен. Когато палачите вече вдигнали брадвата, Никифор за трети път отправил молба за прошка. Свещеникът отново отказал и в този миг, обзет от страх, се отрекъл от Христос.

Тогава Никифор го укорил за отстъплението от вярата и открито заявил, че самият той е християнин. В резултат Саприкий бил освободен, а Никифор приел мъченическа смърт чрез обезглавяване.

Неговата саможертва и вярност към Христос били високо почетени и след смъртта му Църквата го провъзгласила за светец.

Според поверията, днес не трябва да се вдигат каквито и да е предмети от земята.

По признаците на този ден предците ни са извършвали гадания за времето:

ако времето е топло - все още ще има студени дни;

ако има червен залез - очаква се снеговалеж;

ако падне силна слана - в близко бъдеще няма да има сняг;

дърветата в гората шумолят - ще стане по-топло;

ако падне сняг и полепва по дърветата - това означава, че скоро идва топло време.

Вярва се, че от този ден нататък времето става пролетно и зимата си отива. Народът казва: „На Никифор нощта е тъмна – зимата бяга“.

