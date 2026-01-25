Религиозни светини от Гърция пристигнаха за поклонение в София

„За нас е много голямо благословение да имаме възможността да се поклоним пред тези човеци – свети Давид от Евбея и свети Йоан Руски, които са живели преди толкова години, но които и до днес предстоят пред Бога, застъпват се за нас и раздават любовта и благодетелта си“. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил при влизането си тази сутрин в столичния храм Св. великомъченица Неделя.

Патриархът отправи и лично пожелание към вярващите да дойдат и да се поклонят пред светините, като подчерта значението на живата връзка между вярата, молитвата и духовната памет на Църквата.

Снощи в църквата Св. Марина в Софийската митрополия бяха тържествено посрещнати православни светини - честната ръка на свети Давид от Евбея и част от облачението на мощите на свети Йоан Руски. Светините са донесени за поклонение в София от делегация, водена от Хризостом.

В събота патриарх Даниил прие митрополит Хризостом и придружаващата го делегация, след което заедно се отправиха към храма „Св. великомъченица Неделя“, където бе отслужена празнична вечерня по повод празника на св. Григорий Богослов. Богослужението беше водено от митрополит Хризостом в съслужение с духовници от Българската православна църква.

По-късно днес халкидският митрополит ще участва и в открита беседа, посветена на свети Йоан Руски, която ще се състои в кино Люмиер.

