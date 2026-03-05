Какво вещае 5 март? Църковен празник и народни знаци за годината

Православната църква отбелязва на 5 март паметта на св. мъченик Конон и св. Йоан Българин. Денят е част от богослуженията на Великия пост и е свързан с Великото повечерие с канона на свети Андрей Критски - трета част. В народната традиция празникът е известен като Конон Градинарят и се свързва със знаци за времето, работа със земята и надежди за добра реколта.

Паметта на свети Конон

Свети мъченик Конон е роден в началото на III век в Назарет. Той бил простосърдечен и трудолюбив човек, който водел тих живот и се прехранвал с работа в своята градина. Хората го познавали като Конон Мандонски, защото живеел в малкия град Мандон.

По време на управлението на римския император Деций Траян започват жестоки гонения срещу християните и сред преследваните бил и Конон. Той бил заловен, но палачите му първоначално не бързали да го убият, защото доставял храна за императорската трапеза. Управниците се опитали да го склонят да се отрече от вярата си, но той отказал и заради това бил осъден на смърт.

Мъченичеството на Йоан Българин

На 5 март църквата почита и свети Йоан Българин. Той бил посечен с меч през 1784 година в църквата „Света София“. Йоан влязъл в храма преоблечен като турчин, за да може спокойно да се помоли.

Когато бил разкрит, турците се опитали да го принудят да приеме друга вяра. Йоан отказал да се отрече от християнството и заради това бил убит. Затова православната традиция го почита като мъченик за вярата.

Народни знаци за времето

Според народните вярвания този ден показва какво ще бъде лятото. Ако на 5 март времето е слънчево, се вярва, че предстои топло и плодородно лято. Ако няма валежи, според старото поверие през лятото няма да има градушки.

Хората казвали още, че след Конон сутрешните студове започват да намаляват. Въпреки това се вярвало, че след този ден остават още четиридесет студени утрини.

Какво трябва и какво не трябва да се прави

Празникът попада във времето на Великия пост. Затова според църковната традиция хората, които постят, трябва да се придържат към строга и суха храна.

Народните вярвания предупреждават, че на този ден не бива да се мързелува. Смятало се, че свети Конон бил трудолюбив човек и затова денят трябва да бъде посветен на работа. Допустима е работа със земята, но според старото поверие не бива да се използват гребла и вили, за да не навредят градушки на градината през лятото.

Градинарският ритуал за реколта

Според старо поверие на този ден трябва да се извърши поне малка работа в градината, дори и времето да не е благоприятно. Хората почиствали градините от клони и листа или разкопавали лехите, за да подготвят земята за новия сезон.

Съществува и стар ритуал за защита на реколтата. Градинарите изкопавали три малки дупки в земята и изричали думите: „Една дупка е за суха земя, друга за мушици, трета за червеи“. Според поверието този обичай пази градината от суша и вредители и носи богата реколта през лятото.

