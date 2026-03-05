Наши туристи пристигат от Близкия Изток. Джизъса се шегува с бомбите

Първите два евакуационни полета, организирани от българската държава, кацнаха тази нощ на летище „Васил Левски“ в София. Самолетите пристигнаха съответно от Абу Даби и Дубай. С тях в страната се прибраха стотици български граждани, блокирани в региона след ескалацията на военните действия. Операцията е част от организираната от държавата евакуация на българи от района.

От Дубай, където към момента на началото на ударите е имало най-голям брой български туристи, в страната се върнаха над 300 души. От Абу Даби с правителствения самолет бяха евакуирани още 85 български граждани.

Част от прибралите се разказаха, че са получили информация за полетите само часове преди те да бъдат изпълнени. Въпреки краткото време за подготовка те оцениха организацията като добра.

В същото време в региона остават още български граждани, които търсят възможност да напуснат. От Министерството на външните работи съобщиха вчера, че се изготвя и трети списък с имена на българи, които желаят евакуация.

От ведомството заявиха, че имат готовност да продължат операцията и да изпращат самолети, докато е необходимо, за да бъдат прибрани всички желаещи.

„Една дума ще кажа. Престоят в Дубай беше бомбастичен. Благодаря на Ситуационния център за усилията, които положиха“, каза бившият футболист Благой Георгиев, известен с прякора Благо Джизъса, който беше сред българите, върнали се със един от полетите.

„Благодарим на хората, които дойдоха да ни приберат, защото това не е самолет. Това са живи хора със семейства и деца“, каза Ивайло.

