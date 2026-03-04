Паника в Техеран! Жителите масово напускат столицата

Столицата на Иран постепенно се изпразва от жители, докато въздушните удари на САЩ и Израел продължават. Турски граждани, които се връщат в родината си през граничния пункт Есендере в източна Турция, разказват, че Техеран изглежда почти изоставен. По думите им голяма част от населението е напуснало града и се е отправило към провинцията.

„В момента всички в Техеран са ужасени“, каза пред Ройтерс Тургут Гюнеш след като премина границата. Според него хората масово напускат домовете си и се отправят към къщи извън столицата.

„Всички избягаха към своите селски къщи. Градът е почти празен. Почти няма хора“, добави той.

Масово изселване от столицата

Подобна картина описват и други очевидци. Кенан Йозер, който също е влязъл в Турция от Иран, заяви, че страхът от нови удари е накарал мнозина да напуснат столицата.

„Хората са много притеснени от атаките. В Техеран повечето вече си тръгнаха. Всички се връщат по родните си места, а изселването продължава“, каза той пред Ройтерс.

По думите му много жители се страхуват да излизат от домовете си, докато в града продължават тревогите от въздушни удари.

Турция приема граждани от Иран

Междувременно турските власти съобщиха, че иранският режим позволява на турски граждани и такива на трети държави да напускат страната. Това заяви турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи.

Според него обаче иранските граждани са изправени пред ограничения при опитите си да напуснат страната.

Ситуацията в региона остава напрегната, а бомбардировките продължават да засилват страха сред населението в иранската столица.

