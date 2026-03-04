Експлозии тресат Техеран при нови израелски удари

Израелските отбранителни сили започнаха „масирани удари по цели на иранския режим в Техеран“. Това съобщи армията в официално изявление в сряда сутринта. Атаките са част от продължаващата военна операция срещу Иран.

Според израелската армия това е десетата вълна от удари от началото на конфликта, който започна в събота. По-рано днес военните съобщиха, че през нощта са атакували командни центрове, използвани от иранските вътрешни сили за сигурност и от милицията Басидж.

Жители на иранската столица разказват за силни експлозии през нощта. „Удариха доста силно снощи, беше лоша нощ“, казва жител на северната част на Техеран пред Си Ен Ен. „Не знам точно къде удариха, но имахме чувството, че чуваме експлозии около нас“, допълва той.

По думите му много хора се опитват да напуснат града. „Искаме да се измъкнем от Техеран и да избягаме в планините. Но не знаем къде се намират военните обекти, затова е трудно да се прецени кое място е безопасно“, казва жителят.

Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в различни части на страната в сряда сутринта. Снимка показва голям облак тъмен дим в района на град Исфахан.

