Афганистанския математик Сидик Афган, наричан от медиите “Нострадамус на 21-ви век”, често е цитиран и обсъждан: новите му изчисления за 2026 г. звучат като сценарий за политически трилър. Преразпределение на границите, дигитални войни между суперсили и раждането на нов съюз от държави - всичко това, настоява той, следва от математическите закони, пише “Труд”.

Според математика този период бележи “точка на напрежение”, когато няколко големи исторически цикъла съвпадат. Афган прогнозира рязко увеличение на международната турбуленция, преразпределение на политическото влияние, формиране на нов евразийски блок и конфликт на свръхсили - но не непременно в класическа военна форма.

Според него това е нов тип война - такава, която включва киберпространството, технологиите, науката и борбата за цифрово превъзходство.

Според изчисленията на Афган, 2026 г. ще бъде повратна точка не само за Русия, но и за цялото човечество. Той прогнозира, че светът ще потъне в хаос, но не в традиционния смисъл на думата.

“Войната е възможна, но тя няма да се води на бойното поле, а в дигиталното и научното пространство”, твърди математикът. Основните опоненти ще бъдат Русия и САЩ, като сблъсъкът ще бъде на нивата на технологичното превъзходство и системната ефективност.

Отделна линия на изчисление се отнася до евентуалната поява на голям политически и икономически съюз в постсъветското пространство. Не реплика на стария съюз, а различна структура - по-гъвкава и прагматична. Според него, това първоначално ще бъде икономическо сближаване, а после стратегическо. Интеграцията ще се случи постепенно, на фона на кризи и нестабилност в световната система.

Най-противоречивата прогноза се отнася до евентуалното териториално разделяне на Украйна през следващите години. Математикът твърди, че вижда сценарий за разделяне на няколко зони на влияние.

Критиците определят подобни твърдения опасни и политически предубедени. Поддръжниците ги наричат “суха математическа прогноза”. Самият Афган подчертава, че това не е желание или призив, а вероятностно изчисление, базирано на неговия модел.

Той има и друг интригуващ сюжет: твърди, че е изчислил датата на раждане на бъдещ голям руски лидер от новата ера. Но не бърза да го разкрие - “времето не е дошло”. Вместо това, той посочва нещо друго: ключът към бъдещето на държавите се крие не само в икономиката и технологиите, но и в образователната система, която набляга на моралните и социалните принципи.

