Тръмп сдави Испания. Мадрид отговори

Тръмп обяви на пресконференция в Белия дом за пълно прекратяване на търговските отношения с Испания и нареди на министъра на финансите Скот Бесент да прекъсне всички бизнес контакти с Мадрид.

Той обяви решението си в отговор на отказа на испанските власти да предоставят на американската армия бази в страната за нанасяне на удари срещу Иран:

"Испания се държеше ужасно. Каза ни, че не можем да използваме техните бази. Добре, не ни трябваха. Но ако искаме, просто ще долетим и ще ги използваме. Никой няма да ни каже, че не можем да го направим", каза той.

Острият тон на Тръмп дойде след като Испания забрани използването на своите военни бази за операции срещу Иран, след като САЩ и Израел започнаха атаки срещу Техеран.

Външният министър на страната Хосе Мануел Албарес заяви, че базите Рота и Морон няма да участват в операцията.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес уточни, че американците не са получили "никаква помощ – абсолютно никаква."

Веднага след решението на Мадрид, 15 американски самолети са излетели от от базите Рота и Морон, като според FlightRadar24, седем от тях са се отправили към авиобаза Рамщайн в Германия.

Испанското правителство реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп относно възможното прекратяване на търговията с Кралството поради ситуацията около войната в Иран. Това съобщи El Pais.

Мадрид подчерта, че Испания е "ключов член на НАТО", основна сила в Европейския съюз и надежден търговски партньор за 195 държави, включително Съединените щати.

Властите призоваха за взаимноизгодни отношения с Вашингтон и призоваха за уважение към международното право и двустранните споразумения между Европейския съюз и Америка.

Испанският кабинет също посочи, че всяка промяна в курса на Съединените щати трябва да вземе предвид автономията на частните компании и да действа в рамките на закона.

Конфликтът около испанските бази избухна на фона на месеци сблъсък между Мадрид и Вашингтон относно разходите за отбрана.

Официалната реакция на Мадрид последва изявлението на Тръмп относно ревизията на търговските отношения: испанските власти отказаха да разположат американско-израелски сили на военна база в страната ден по-рано, което предизвика разногласия.

Испания е единствената страна от НАТО, която отказва да се ангажира с увеличаване на военните разходи до 5% от БВП до 2035 г. Още през юни 2025 г. Тръмп обеща да принуди Испания да "плати двойно повече" като част от търговското споразумение като компенсация.

За разлика от Испания, Германия усилва отношенията с Вашингтон, стана ясно по време вна визита на канцлера Фридрих Мерц във Вашингтон.

Той е получил потвърждение от Тръмп за намерението си да запази американско военно присъствие в Германия. Според Мерц това уверение е положителен сигнал за Берлин.

Канцлерът подчерта, че възприема тази позиция на Вашингтон като очаквана и благоприятна за двустранните отношения. Той подчерта значението на тясното сътрудничество в областта на сигурността между двете страни.

В момента около 35 хиляди американски войници са разположени в Германия.

Всички световни агенции акцентират на шегата на Тръмп, който по време на среща с Мерц каза, че Съединените щати трябва да "ударят силно" Германия.

