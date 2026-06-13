Крахът на века: Защо Мерц и Макрон погребаха мегапроекта си
Това е удар по отбраната на Европа
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Това е удар по отбраната на Европа
Отхвърли предложението на Мерц
Решението на САЩ на изтегли 5000 свои военни от Германия разтресе Полша. Изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, напи...
Какъв е проблемът в подобни конфликти
Това ще бъде революция в производството и доставката на енергия
"САЩ трябва силно да ударят Германия" - шегата на Тръмп обиколи света
Разговорът е в Киев в присъствието на Мерц, Стармър и Зеленски
И двамата обявиха повратна година за Стария континент
Болезненият въпрос са териториите, казах честно позицията си, обяви украинският президент
Сиярто отговори остро на канцлера Мерц за визитата в Кремъл
Deutsche Bahn възнамерява да съкрати 30 000 служители
Двете най-големи партии си стиснаха ръцете
Мерц е най-вероятният нов канцлер. С кого обаче ще управлява?