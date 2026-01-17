Изтече запис какво Макрон си говори с Тръмп за Украйна

Френските медии публикуваха запис на телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп, френския лидер Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски.

Това съобщава France TV.

Разговорът се е провел в деня, когато френският президент, германският канцлер Фридрих Мерц, полският премиер Доналд Туск и британският премиер Кийр Стармър пристигнаха в Киев на 10 май 2025 г.

Заедно с президента Зеленски, лидерите на ЕС искаха да издадат ултиматум на руския президент Владимир Путин да се съгласи на 30-дневно примирие.

В кадрите от видеото френският президент се обажда на ръководителя на Белия дом и се извинява за ранния разговор.

След това Макрон предлага да се организира съвместен разговор с президента на Украйна, министър-председателя на Великобритания и канцлера на Германия.

В отговор американският президент изяснява какво точно се е случило, а Макрон обяснява, че Зеленски се е съгласил на 30-дневното примирие, предложено от Белия дом.

