Ще има ли сделка на века между Русия и САЩ? 12 трилиона долара

Сделка на века може да предложи Русия на Съединените щати. Обсъжда се икономическо сътрудничество за трилиони долари в замяна на премахване на санкциите, гръмна британското списание The Economist и съобщи, че се дискутира пакет от споразумения на обща стойност 12 трилиона долара.

Списанието пише, че лидерът на Украйна Владимир Зеленски се позовава на украински разузнавателни данни, според които Москва е предлагала на Вашингтон такива астрономически сделки. Авторите на материала също така обръщат внимание на нарастващата тревога в Европа. Анализаторите на изданието не изключват, че американският президент Доналд Тръмп може да ускори подписването на мирно споразумение за Украйна в името на достъпа до руски природни ресурси.

Според един от източниците на публикацията, пакетът от тези мерки вече може да бъде напълно договорен от страните. Освен това стана известно, че хора от близкия кръг на семейство Тръмп преговарят за възможно придобиване на акции в руски енергийни проекти.

Според The Economist на Америка са били предложени мащабни проекти в различни области. Сред тях са развитието на арктически нефтени и газови находища, участието в добива на редкоземни метали и изграждането на център за обработка на ядрени данни. Статията споменава и проекта за тунел под Беринговия проток, който би могъл да свърже двата континента.

Според източниците на изданието преди срещата на Владимир Путин с Тръмп в Аляска миналия август е бил подготвен меморандум за Съвета за сигурност на Русия, обясняващ как да се представи на американския президент "най-голямата сделка" между Москва и Вашингтон в икономическата сфера. Документът описва Русия като "съкровищница от арктически и северни ресурси", към чието усвояване щели да се устремят "десетки суверенни и частни фондове от САЩ и други в момента неприятелски настроени страни". "Всички ще спечелят много пари", отбелязва меморандумът, добавяйки, че "президентите Путин и Тръмп потенциално биха могли да спечелят Нобелови награди". Освен това, според The Economist, пратениците на Тръмп са най-развълнувани от перспективата да получат дялове в мегапроекти, които биха могли да трансформират световните стокови пазари.

Според изчисленията на изданието, дори ако руският внос се върне до нивата от 2021 г. и комбинираните приходи на всички чуждестранни компании в Русия се възстановят, като американските фирми представляват половината от този обем, общата сума ще възлиза само на 340 милиарда долара годишно. Приходи от такъв мащаб ще трябва да се поддържат в продължение на десетилетия, за да се достигнат обещаните 12 трилиона долара, пише изданието. Ако обаче Белият дом се хване на въдицата, разширяването на търговията и инвестициите би позволило на руската икономика да се възстанови, създавайки условия за нова война, заключава The Economist.

По-рано специалният пратеник на американския президент, Стив Уиткоф, обяви сериозен напредък в преговорите за уреждане в Украйна. Представителят на американската администрация отбеляза, че основният успех на американската дипломация е самото завръщане на страните на масата за преговори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com