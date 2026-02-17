Политолог каза кой ще дърпа конците на Гюров. Сянката на Асен Василев

„Има няколко въпроса около министрите на Андрей Гюров. Първият е доколко са негови и ще има контрол над тях.“ С тези думи пред бТВ политологът проф. Румяна Коларова постави нов акцент в дебата за бъдещия служебен кабинет. Според нея ключовият проблем не е само в имената, а в това кой реално ще дърпа конците зад кулисите.

„Ако Клисурски е финансов министър, на мен ми е много ясно, че там ще командва Асен Василев“, заяви тя, намеквайки, че формалните назначения може да прикриват друг център на влияние.

Коларова коментира, че евентуалното назначаване на Румяна Бъчварова за вицепремиер показва, че именно тя ще поеме административното управление на Министерския съвет. По думите й това е сигнал, че самият Гюров няма достатъчен административен и политически опит за премиерския пост.

„Ще се окаже, че това е абсолютно парцелирано служебно правителство, в което няма да има нито отговорност, нито посока“, предупреди тя и постави въпроса кои са „сламените хора“ в този формат. Според нея кабинетът изглежда като „тройна коалиция - Радев, ПП и БСП“, като политическият проект около Румен Радев ще има водеща роля.

На този фон се завъртяха и редица имена за министерски постове. За вътрешното министерство се спряга Емил Ганчев, за правосъдието Емил Дечев, а за отбраната Бойко Ноев. Външното министерство вероятно ще бъде поверено на жена, като вариантите са Надежда Нейнски или Гергана Паси. В икономиката изборът е между Трайчо Трайков и Даниела Везиева, а за образованието се посочва Наталия Митева. Очаква се Борислав Гуцанов да запази поста си в социалната политика. За финансите се спряга Георги Клисурски, а сред възможните завръщания са Асена Сербезова в здравеопазването, Юлиян Попов в екологията, Иван Шишков в регионалното развитие, Александър Николов в енергетиката и Милена Стойчева в иновациите.

Коларова отново подчерта, че дори при наличие на професионалисти въпросът остава кой ще носи политическата отговорност. „Те може да са добри професионалисти, но част от тях са далеч от политиката - кой ще им търси отговорност, когато приключат“, попита тя. Според нея именно контролът и реалният център на решенията ще определят дали кабинетът ще има хоризонт или ще се превърне в временна конструкция без ясна посока.

Политологът Мария Пиргова също изрази мнение, че служебната власт ще бъде парцелирана, но защити идеята за екип от професионалисти, които да не допуснат административно безвремие. По думите й Бъчварова е готова да гарантира честни избори.

Социологът Елена Дариева акцентира върху основната задача на служебния кабинет - ограничаване на контролирания и купен вот, като посочи, че по-близките до датата на изборите социологически проучвания ще дадат по-ясна картина за реалните нагласи.

